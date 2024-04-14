«Xθες μέσα στη νύχτα είχαμε την αναμενόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ως αντίποινα στην εγκληματική επίθεση του ισραηλινού κράτους στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό της Συρίας, με νεκρούς ιρανούς αξιωματούχους. Αυτή η εξέλιξη συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μπορεί να πάρει τρομακτικές διαστάσεις σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ και των συμμάχων του κατά του Ιράν», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της ομιλίας του στην εκδήλωση παρουσίασης του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος.

«Το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η ισραηλινή κατοχή και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και το Λίβανο, καθώς επίσης οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ερυθρά Θάλασσα, διαμορφώνουν τους όρους για γενίκευση του πολέμου. Οι λαοί της περιοχής, μαζί και ο λαός μας, είναι στη δίνη μεγάλων κινδύνων» είπε και τόνισε στη συνέχεια:

«Η Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, είναι μπλεγμένη μέχρι το λαιμό σε δύο ταυτόχρονους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με οδυνηρές συνέπειες.

Λέμε και από αυτό το βήμα: η κυβέρνηση της ΝΔ, εδώ και τώρα να αποσύρει τη στήριξη της στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει η Φρεγάτα «Ύδρα» από την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Ο λαός να μην αποδεχθεί να γίνει "κρέας για τα κανόνια" των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, να καταδικάσει αποφασιστικά την κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα άλλα ΝΑΤΟϊκά, ευρωατλαντικά κόμματα, να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ που παλεύει με συνέπεια για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, αποτινάζοντας την καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά» υπογράμμισε, καταλήγοντας ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

