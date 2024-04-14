Μάντζος: Η επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ συνιστά καταδικαστέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ συνιστά καταδικαστέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με πολύ σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνει, η διεθνής κοινότητα οφείλει να λάβει πρωτοβουλίες για την άμεση αποφυγή επέκτασης της σύρραξης, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση για την προστασία των λαών της ευρύτερης περιοχής. Είναι, παράλληλα, μία επιβεβαίωση της ανάγκης για άμεσο τερματισμό της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα και επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, καθώς και για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του παλαιστινιακού ζητήματος.

