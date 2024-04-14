Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 8 το πρωί η διαδικασία των προκριματικών εκλογών για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 8 το βράδυ και για πρώτη φορά ένα μέλος ή φίλος/η του κόμματος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην επιλογή του κομματικού ψηφοδελτίου και να επιλέξει τους εκπροσώπους που θα τον εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου «στην καινοτόμο αυτή διαδικασία δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και οι φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι οποίοι/ες θα προσέλθουν την 14η Απριλίου στα εκλογικά τμήματα (8 π.μ. ως 8 μ.μ.) και θα λάβουν μέρος στην προκριματική εκλογική διαδικασία συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα φίλου/ης του ΣΥΡIΖΑ-ΠΣ».

Θυμίζεται ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι φίλοι/ες του κόμματος και οι κάτοικοι του εξωτερικού που επιθυμούν να ψηφίσουν διαδικτυακά, κλήθηκαν να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής με ακριβείς στοιχεία επικοινωνίας για την προκριματική ψηφοφορία, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο i-syriza, έως τις 7/4/2024 στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν από κοντά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τους υποψηφίους της περιφέρειας στην οποία ανήκει το εκλογικό τμήμα στο οποίο πρόκειται να ψηφίσουν.

Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν μέσω διαδικτύου θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις 14 περιφέρειες.

Οι Περιφέρειες με τους/τις εκλεγμένους/ες και τους σταυρούς προτίμησης:

Αττική: εκλέγονται 12 – (μέχρι 4 σταυρούς)

Απόδημοι: εκλέγονται 2 – (1 σταυρό)

Κεντρική Μακεδονία: εκλέγονται 4 – (μέχρι 2 σταυρούς)

Θεσσαλία: εκλέγονται 3 – (1 σταυρό)

Δυτική Ελλάδα: εκλέγονται 3 – (1 σταυρό)

Κρήτη: εκλέγονται 2 – (1 σταυρό)

ΑΜΘ: εκλέγονται 2 – (1 σταυρό)

Πελοπόννησος: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Στερεά Ελλάδα: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Νότιο Αιγαίο: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Ήπειρος: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Δυτική Μακεδονία: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Ιόνιo: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Βόρειο Αιγαίο: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Υπενθυμίζεται πως στο site euroekloges.syriza2024.gr (ΕΔΩ) υπάρχουν αναρτημένοι οι υποψήφιοι/ες ανά Περιφέρεια με τα βιογραφικά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.