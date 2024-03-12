Κώτσηρας: Στηρίζουμε τα σταθερά σημεία αναφοράς του Ελληνισμού

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση της σχέσης του μητροπολιτικού κέντρου με τον απόδημο ελληνισμό και στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας, τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας, ολοκληρώνοντας χθες την επίσκεψή του στη Βιέννη και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Ειδικότερα, ο κ. Κώτσηρας συμμετείχε, απευθύνοντας χαιρετισμό, σε εκδήλωση για την επέτειο των 220 ετών της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Βιέννης, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

«Σε αυτόν τον ιερό χώρο λαμβάνει χώρα η σύζευξη δύο πολύ σημαντικών αξόνων για τον Ελληνισμό, της ελληνικής γλώσσας και της Ορθοδοξίας», τόνισε ο Υφυπουργός στην ομιλία του, εκφράζοντας τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας προς το έργο της Σχολής. 'Αλλωστε, η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και των δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας αποτελούν βασικούς άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, και αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε δράσεις που προωθούν την ελληνομάθεια, όπως η επέκταση της διαδικτυακής πλατφόρμας staellinika.com και στα γερμανικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Εξωτερικών.

Νωρίτερα ο υφυπουργός έγινε δεκτός από τον Μητροπολίτη Αυστρίας, Έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης, Αρσένιο, τον οποίο συνεχάρη για το σπουδαίο πνευματικό και διοικητικό του έργο, που εγγυάται τη συνέχιση της μακραίωνης λειτουργίας της Σχολής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο κ. Κώτσηρας συναντήθηκε στην εληνική πρεσβευτική κατοικία με εκπροσώπους ομογενειακών συλλόγων και Έλληνες που διαμένουν στην Αυστρία, τους οποίους ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη των Αποδήμων.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο υφυπουργός κάλεσε τους Έλληνες της Αυστρίας να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της επιστολικής ψήφου ενόψει των ευρωεκλογών και να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό, υποβάλλοντας σχόλια και προτάσεις μέσω της ιστοσελίδας mfa.gr.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Αυστρίας, του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημών Βιέννης, του Συλλόγου «Ήφαιστος», της AHEPA, του Λυκείου Ελληνίδων, της Αυστροελληνικής Εταιρίας, του Μακεδονικού Συλλόγου, του Συλλόγου Ποντίων «Ο Ξενιτέας» και του Ελληνικού Συλλόγου Γκρατς και Στυρίας.

Σειρά επαφών με φορείς και μέλη της ομογένειας είχε ο κ. Κώτσηρας και κατά την επίσκεψή του στο γερμανικό ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Ειδικότερα, επισημαίνεται πως σε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγάρδη, ο υφυπουργός ενημέρωσε τους ομογενείς για την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Έλληνες της Διασποράς, με έμφαση στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Επίσης, ο κ. Κώτσηρας παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Reutlingen της Βάδης-Βυρτεμβέργης, επισκέφθηκε τη «Στέγη Αγάπης» της Ενορίας και εξήρε το αξιόλογο κοινωνικό έργο που επιτελεί. «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με τους Έλληνες της Γερμανίας, αυτό το ανεκτίμητο κεφάλαιο του Ελληνισμού», τόνισε ο υφυπουργός στις συναντήσεις του.

Κατά την παραμονή του στη Στουτγάρδη, ο κ. Κώτσηρας επισκέφθηκε το Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης και συνομίλησε με το προσωπικό για την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου, επισημαίνοντας ότι «η διαρκής ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα».

Τέλος, επισκέφθηκε το Ελληνικό Γενικό Λύκειο Στουτγάρδης και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, ο υφυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Πολιτείας προς την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό και την ελληνομάθεια, με χρήση και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, υπογραμμίζοντας ότι η διαφύλαξη της ιστορίας, της γλώσσας και του πολιτισμού μας είναι χρέος μας και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.