Μιχαηλίδου: Ενωμένη η Ευρώπη για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις ενεργητικές πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης

Την έμπρακτη δέσμευση της Ελλάδας στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλληλεγγύη και ενότητα εξέφρασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, τασσόμενη υπέρ της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις ψηφιακές πλατφόρμες, η οποία ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων, διαλόγου και επεξεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε την Οδηγία, επειδή είμαστε στην ίδια Ένωση, με τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες απαιτήσεις από τους ανθρώπους μας. Η Ελλάδα εξέφρασε όλες τις ανησυχίες της, όπως έκανε όλους αυτούς τους προηγούμενους μήνες, ανησυχίες κυρίως σε σχέση με την έλλειψη πλήρους νομικής σαφήνειας».

Η υπουργός Εργασίας προσέθεσε ότι, στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο, που υπάρχει, είναι υπέρ των εργαζομένων στις πλατφόρμες, όπου η ασφάλεια στην εργασία είναι εγγυημένη και τα συλλογικά δικαιώματα διαπραγμάτευσης εφαρμόζονται.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το συμφωνηθέν κείμενο επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των εθνικών συστημάτων εργασίας και της διασφάλισης ελάχιστων προτύπων προστασίας για τα περισσότερα από 28 εκατομμύρια άτομα που εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμπνοια μεταξύ των υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, υπήρξε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις μελλοντικές πολιτικές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Στην τοποθέτησή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε περισσότερες ενεργητικές πολιτικές για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και του εισοδήματος. Πρέπει να παρέχουμε τα σωστά κίνητρα, προκειμένου να περάσουμε από τις παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας και να φροντίσουμε πώς οι άνθρωποι θα εισέρχονται ή θα επανεισέρχονται ομαλά στην αγορά εργασίας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες, η κ. Μιχαηλίδου συμμετείχε επίσης στο πρωινό εργασίας του Λαϊκού Κόμματος και στο άτυπο πρωινό εργασίας των Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

