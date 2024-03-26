Τον δυναμισμό της Ελληνικής Ομογένειας στον Καναδά και τη δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας να ενισχύσει τους δεσμούς της με τον Απόδημο Ελληνισμό τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας.

«Η ενθουσιώδης υποδοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τους Έλληνες του Καναδά, το πάθος και η ανιδιοτελής αγάπη τους για την Ελλάδα, η αφοσίωσή τους στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ο καίριος ρόλος τους στην ανάπτυξη των ελληνοκαναδικών σχέσεων και στην προβολή της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό, μας δίνουν αυτοπεποίθηση και εντείνουν την αποφασιστικότητά μας να φέρουμε ακόμα πιο κοντά τους Απόδημους Έλληνες στο μητροπολιτικό κέντρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Ο Υφυπουργός συμμετείχε στην επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά και στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ομογένειας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου και είχε σειρά επαφών με ομογενειακούς, εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο κ. Κώτσηρας κατέθεσε στεφάνι στο Κενοτάφιο του Δήμου Λαβάλ και απηύθυνε χαιρετισμό σε τιμητικό δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ. Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός χαρακτήρισε τη σχέση της Ελληνικής Πολιτείας με τον Απόδημο Ελληνισμό «δομική» και «υπαρξιακή». «Οφείλουμε όλοι, από όποια θέση κι αν υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον, να φροντίζουμε να διατηρούμε ζωντανή αυτή τη σχέση», τόνισε και αναφέρθηκε ιδίως σε τρεις πρωτοβουλίες που αποτυπώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τη Διασπορά: πρώτον, στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό - «μια ενιαία, συνεκτική πολιτική για τους Απόδημους», δεύτερον, στην αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και, τρίτον, στην άρση των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και στην επιστολική ψήφο, ένα «τεράστιο βήμα δημοκρατίας και ισότητας», όπως είπε. Ο κ. Κώτσηρας εξήρε τη συμβολή των Ελλήνων του Καναδά στην υπεράσπιση και διάδοση των εθνικών μας θέσεων και στη θετική πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. «Η Ελλάδα προοδεύει, μπαίνει σε μια νέα εποχή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, και σε αυτή την προσπάθεια συμβάλατε όλοι σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός παρευρέθηκε στην επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στη μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας στο Μόντρεαλ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, συμμετείχε στις διευρυμένες συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον Καναδό ομόλογό του και παρακολούθησε τις ομιλίες του Πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις της Ομογένειας στο Μόντρεαλ και το Τορόντο.

Κατά την παραμονή του στον Καναδά, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Γεώργιο Τσούκα, την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, Μπέτυ Σκουτάκη, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κογκρέσου Κεμπέκ, Σωτήριο Αντύπα, και τον Πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, Θεόδωρο Χαλάτση. Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε τη σημαντική συνεισφορά των ομογενειακών οργανώσεων στην προώθηση του ελληνικού στοιχείου στον Καναδά και την επιδίωξή του για ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους.

Επίσης, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά, όπου έγινε δεκτός από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο. Στη συνάντηση ο κ. Κώτσηρας εξήρε το πολυεπίπεδο, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο της Αρχιεπισκοπής και τον κομβικό της ρόλο στη συσπείρωση του Ελληνισμού.

Στο Μόντρεαλ ο κ. Κώτσηρας επισκέφθηκε το ημερήσιο σχολείο της Κοινότητας «Σωκράτης-Δημοσθένης» και στο Τορόντο το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της Αρχιεπισκοπής «Μεταμόρφωση», υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας προς την ελληνόφωνη εκπαίδευση και τις δυνατότητες αξιοποίησης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως η διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας staellinika.com.

Τέλος, ο Υφυπουργός είχε συναντήσεις με τον καθηγητή Αναστάσιο Αναστασιάδη, κάτοχο της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών «Φρίξος Β. Παπαχρηστίδης» του Πανεπιστημίου McGill του Μόντρεαλ, με τον καθηγητή Σάκη Γκέκα, κάτοχο της έδρας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο York του Τορόντο, και με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών του Κεμπέκ, Γιάννη Χατζηνικολάου. Ο κ. Κώτσηρας εξέφρασε την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας προς τη μελέτη της Ελληνικής Διασποράς, την προώθηση των Ελληνικών Σπουδών και τη δικτύωση των ακαδημαϊκών φορέων και τόνισε τη σημασία της επιβράβευσης της αριστείας νέων ομογενών, οι οποίοι συγκροτούν μια νέα γενιά άξιων πρεσβευτών της Ελλάδας διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.