Πολιτική κόντρα με... χρώμα ευρωεκλογών και αντικείμενο τα αστακοκάραβα του Στέφανου Κασσελάκη έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα και ειδικότερα μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με τις εταιρείες του Στέφανου Κασσελάκη στο εξωτερικό και τον νόμο που είχε περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάσει του οποίου αρχηγός κόμματος απαγορεύεται να διατηρεί εταιρεία εκτός ελληνικών συνόρων, λέγοντας ότι ο νόμος ισχύει για όλους και ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν απαντάει στα ερωτήματα που του απευθύνουν.

«Ομιλώ και ως παθών. Το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ένα νόμο ο οποίος δεν είχε πολύ λογική. Στοχοποίησε εμένα και τη σύζυγο μου. Προσαρμοστήκαμε αμέσως. Τώρα ακουμπάει τον κ. Κασσελάκη και μας κουνάει το δάκτυλο. Αλλά ερωτάται και άλλα απαντάει. Ο νόμος ισχύει για όλους. Να μας κουνάει το δάκτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ για κράτος δικαίου όταν έχουν βγει ο κ. Κοντονής και ο κ. Τσιπρας..», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση του Στέφανου Κασσελάκη λέγοντας:

«Ο κ. Κασσελάκης έχει απαντήσει σε κάθε άσχετη ερώτηση που ουδέποτε του ετέθη και δεν έχει δώσει καμία απάντηση στις ερωτήσεις που του θέτει η Δικαιοσύνη. Δεν είναι ένας influencer του διαδικτύου ο κ. Κασσελάκης αλλά είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην χώρα υπάρχουν νόμοι και τον νόμο αυτό μάλιστα τον θέσπισε το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν του αρέσει του κ. Κασσελάκη δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό».

Μετά τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε με δήλωσή του ότι έχει αποχωρήσει απο τα αστακοκάραβα, από τις 10 Μαρτίου 2023.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατήσει γκάζι. Γι' αυτό άλλωστε ο Μητσοτάκης των πλαστών πόθεν έσχες ασχολείται με νόμιμα αστακοκάραβα, από τα οποία έχω αποχωρήσει από τις 10 Μαρτίου 2023. Αλλά αυτό δεν το "ανακάλυψε" το ρεπορτάζ του Μαξίμου, παρά μόνο την αρχική εγγραφή των αλιευτικών αδειών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική κόντρα συνεχίστηκε με πηγές της ΝΔ να σημειώνουν χαρακτηριστικά:

Οι παλινωδίες του κ. Κασσελάκη γύρω από τις εταιρίες που κατέχει στο εξωτερικό, έχουν εξαφανίσει κάθε ψήγμα σοβαρότητας. 1η Μαρτίου ο κ. Κασσελάκης δηλώνει δημόσια: «Έχω ακόμα μερίσματα, χωρίς να είμαι στη διοίκηση». Σήμερα ο κ. Κασσελάκης υποστηρίζει: «Έχω αποχωρήσει από τα αστακοκάραβα από τις 10/3/2023».

Τι αλήθεια ισχύει για τη συγκεκριμένη εταιρία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Τι αλήθεια ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρίες που διαθέτει στο εξωτερικό; Αφού, όπως λέει, έχει αποχωρήσει από τις 10 Μαρτίου 2023, ποιος έχει δανείσει στα τέλη Δεκεμβρίου 2023 τον ΣΥΡΙΖΑ;

Πηγή: skai.gr

