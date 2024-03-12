Ανδρουλάκης: Και στο έγκλημα των Τεμπών επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο: Διαφθορά και συγκάλυψη

Με σκληρά λόγια σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου στη συνέντευξή του στη τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Προχθές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέδεσε με καθαρό τρόπο το έγκλημα στα Τέμπη με τη μη υλοποίηση του έργου της τηλεδιοίκησης. Στο πόρισμά της το καλοκαίρι περιγράφει τα αδικήματα της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος για τον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Καραμανλή», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε δήλωσή του στην οποία υπογράμμισε: «Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ότι δεν τα ξέρει όλα αυτά. Συναντάμε και σε αυτή την τραγωδία το ίδιο μοτίβο: Διαφθορά και συγκάλυψη».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, βάσει αυτού του πορίσματος, πρότεινε εξαρχής προανακριτική επιτροπή κι άφησε σαφείς αιχμές για τη τακτική του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.

«Όπως, άλλωστε, έκαναν στο σκάνδαλο του βουλευτή τους, του κ. Πάτση, με τα κόκκινα δάνεια. Όπως, άλλωστε, έκαναν στο "σκάνδαλο των υποκλοπών". Δυστυχώς, στα χέρια του κ. Μητσοτάκη υποβαθμίζεται το κράτος δικαίου στη χώρα μας», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

