Κασσελάκης: Από τα αστακοκάραβα έχω αποχωρήσει από τις 10 Μαρτίου 2023

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή την υπόθεση των αστακοκάραβων στις ΗΠΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατήσει γκάζι. Γι' αυτό άλλωστε ο Μητσοτάκης των πλαστών πόθεν έσχες ασχολείται με νόμιμα αστακοκάραβα, από τα οποία έχω αποχωρήσει από τις 10 Μαρτίου 2023. Αλλά αυτό δεν το "ανακάλυψε" το ρεπορτάζ του Μαξίμου, παρά μόνο την αρχική εγγραφή των αλιευτικών αδειών», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Συνεχίζοντας, κάνει αναφορά στον προγραμματισμό του κόμματος για τις επόμενες μέρες:

«Έχω πολλά να σας πω. Σημειώστε ημερομηνίες: Απόψε στην Τεχνόπολη, στις 7, σας παρουσιάζω τις προτάσεις μας για δίκαιη φορολογία και λιγότερη ακρίβεια. Ανοίγουμε τον διάλογο για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Την Πέμπτη, παρουσιάζουμε το Ευρωπρόγραμμά μας - για να πάρει η Ελλάδα τη θέση που της αξίζει σε μια Ευρώπη της Προόδου. Την Κυριακή 17 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για όσους από εσάς θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και να συμμετάσχετε σε αυτήν την πρωτόγνωρη εσωκομματική γιορτή δημοκρατίας».

«Έχουμε λάβει εκατοντάδες βιογραφικά από πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Τα διαβάζω όλα προσωπικά - και με βλέπω να κάνω το ίδιο ακόμα και τη λίγη ώρα που προβλέπεται για ξεκούραση μέσα στο στρατόπεδο. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό. Είμαστε παντού. Είμαστε δίπλα σας. Φτιάχνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής. Για την Ελλάδα της νέας εποχής», καταλήγει ο Στ. Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

