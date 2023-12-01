Ασυμβίβαστο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη

Ζήτημα μη συμμέτοχης της Προέδρου τη Πλεύσης Ελευθέριας, Ζωής Κωνσταντόπουλου στην Εξεταστική επιτροπή για το θέμα των Τεμπών, «ανοίγει» μετά τη σημερινή γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής.

Το συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της μη συμμετοχής της Ζωής Κωνσταντοπούλου λόγω της υπεράσπισης που έχει αναλάβει ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται πως στο επιστημονικό Συμβούλιο είχε προσφύγει η Επιτροπή μετά από αίτημα της πλειοψηφίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν υποστηρίξει πως η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις ως η εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας λόγου του ρόλου της ως συνήγορος οικογενειών των θυμάτων.

Το συμβούλιο στην οκτασέλιδή γνωμοδότηση αναφέρει: «Όσον αφορά τη σύνθεση της Εξεταστικής επιτροπής, όποιος άσκησε καθήκοντα συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας, ή κατέθεσε ως μάρτυρας, δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού στην αυτή υπόθεση, και επομένως δεν μπορεί να είναι μέλος της. Του νόμου μη διακρίνοντος, είναι άνευ νομικής επιρροής το αν τα καθήκοντα συνηγόρου ασκήθηκαν επ’ αμοιβή ή όχι»

Η γνωμοδότηση δυνητικά μπορεί να σημαίνει και την εξαίρεση από τη συμμετοχή στην Εξεταστική Επιτροπή και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ, και πρώην υπ. Υγείας, Κ. Πλεύρη, σε περίπτωση που κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.