Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Χανίων για την επέτειο των 110 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, παρουσία της Προέδρους της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος μετέβη η ίδια στον τεράστιο ιστό της Γαλανόλευκης στον προμαχώνα του Φρουρίου Φιρκά όπου και σήκωσε την ελληνική σημαία υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας και τον Εθνικό Ύμνο τον οποίο έψαλλαν όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Συμπληρώνονται φέτος 110 χρόνια από την 1η Δεκεμβρίου 1913 όταν υψώθηκε η γαλανόλευκη στο Φρούριο του Φιρκά επισφραγίζοντας την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και δικαιώνοντας γενεές επί γενεών Κρητικών που αγωνίστηκαν για τον ιερό αυτό σκοπό. Τιμάμε τις θυσίες τους, μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη την ηγετική φυσιογνωμία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Με διορατικότητα και επιμονή πέτυχε να ενώσει τη μεγαλόνησο με τον Εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά», δήλωσε η κυρία Σακελλαροπούλου η οποία στη συνέχεια ξεναγήθηκε στα εκθέματα του Ναυτικού Μουσείου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη επίσης στο δημαρχείο όπου πραγματοποιήθηκε συνάντησή της με τον δήμαρχο Χανίων, τον περιφερειάρχη Κρήτης, τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε - και ως επίτιμη δημότης Χανίων, που φέρει τον τίτλο- για τα μεγάλα έργα στον Δήμο και συγκεκριμένα για την ανακατασκευή της Δημοτικής Αγοράς και των Ενετικών Νεωρίων στο Παλαιό Λιμάνι της Πόλης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

Η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη αναφερόμενη στη σημερινή επέτειο είπε: «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα νιώθουμε πολύ περήφανοι και πολύ συγκινημένοι διότι έχουμε πολύ σοβαρούς λόγους να γνωρίζουμε την πραγματική ιστορία μας. Την ιστορία μιας Κρήτης η οποία αγωνίστηκε, θυσιάστηκαν πολύ άνθρωποι για να φτάσουμε να είμαστε ενωμένοι με την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα, το δεύτερο μήνυμα είναι ότι καλό είναι να μάθουμε τους αγώνες του Ελευθερίου Βενιζέλου τις δυσκολίες που είχε για να καταφέρει να πετύχει τον τελικό στόχο και πως πολλές φορές χρειάστηκε να πάρει πολύ δύσκολες αποφάσεις, κόντρα στο ρεύμα κόντρα στο Λαϊκό αίσθημα για να προστατέψει τελικά τη Μεγάλη Ιδέα. Χρόνια πολλά στην Κρήτη και στην Ελλάδα που μας απέκτησε».

Ορόσημο χαρακτηρίστηκε, από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη η Ένωση του νησιού με την Ελλάδα, με τη σφραγίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου, σε δήλωσή του για την 110η ιστορική επέτειο. «Η 1η Δεκεμβρίου του 1913, είναι ημέρα ορόσημο, για τα Χανιά, την Κρήτη και την Ελλάδα. Είναι ημέρα μνήμης και απόδοσης της οφειλόμενης τιμής, σε αυτούς που αγωνίστηκαν για να χτίσουν μια πατρίδα ελεύθερη. Η επέτειος αυτή φέρει τη σφραγίδα του μεγάλου Κρητικού πολιτικού που απέδειξε στην πράξη τι σημαίνει η έννοια του πατριωτισμού και του εθνικού συμφέροντος. Η σημασία αυτής της ιστορικής επετείου για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα είναι αυταπόδεικτη. Συγκινεί και κινητοποιεί κάθε Κρητικό, κάθε Έλληνα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ενσαρκώνοντας τα οράματα και τις προσδοκίες του κρητικού λαού, διαμόρφωσε προσωπικά την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Αυτή την ιστορία οφείλουμε όλοι να τιμήσουμε, αντλώντας παραδείγματα και δύναμη από τους αγώνες, το θάρρος, την αυταπάρνηση των προγόνων μας», αναφέρει ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, διατύπωσε την άποψη πως η 1η Δεκεμβρίου το 1913 είναι να ορόσημο που «μας καλεί να αναστοχαστούμε, να αντιληφθούμε τη σημασία των πολιτικών ηγεσιών παράλληλα με την αξία της βούλησης και των αγώνων του λαού» και συμπλήρωσε: «Σήμερα, σε γεωπολιτικό επίπεδο, τιμούμε και γιορτάζουμε την οριστική επίλυση του Κρητικού Ζητήματος, ας μην λησμονούμε ωστόσο τις ευκαιρίες που χάθηκαν στην αντίστοιχη περίπτωση του Κυπριακού ζητήματος και πολύ περισσότερο της επίκαιρης τραγωδίας του Μεσανατολικού. Η παρακαταθήκη λοιπόν, και οι επιτυχίες των αγώνων των προγόνων μας δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε αυτονόητες ούτε νομοτελειακές. Και γι' αυτό οφείλουμε να αναδείξουμε αυτή την ιερή παρακαταθήκη. Το οφείλουμε σε εκείνους αλλά και στους εαυτούς μας- να τη φέρουμε στο σήμερα, να αντλήσουμε έμπνευση για τους σημερινούς αγώνες στον τόπο μας αλλά και όπου γης, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αλλά και σε κάθε άλλη εστία πολέμου που δοκιμάζει τη ανθρωπότητα και αμφισβητεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κεκτημένες αξίες του δυτικού πολιτισμού. Να σταθούμε αλληλέγγυοι σε κάθε ανθρωπιστική κρίση, να γίνουμε εμπόδιο στη μισαλλοδοξία και τον σκοταδισμό και ταυτόχρονα να εμποδίσουμε την αυθαιρεσία των ισχυρών απέναντι στους αδύναμους». Πράττοντας τα παραπάνω, όπως είπε ο κ. Σημανδηράκης, «…νοηματοδοτούμε τους αγώνες των προγόνων μας και αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι έχουμε λάβει τα υψηλά διδάγματα της Ιστορίας και μόνο έτσι μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον της πατρίδας μας με αισιοδοξία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

