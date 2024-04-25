Στην Κάλυμνο έφτασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο λιμάνι της Καλύμνου, ο Στ. Κασσελάκης περπάτησε στην πόλη και συνομίλησε σε θερμό κλίμα με πολλούς κατοίκους του νησιού, ενώ έβγαλε και τις καθιερωμένες selfies.

Οι πολίτες της Καλύμνου που συνομίλησαν στον Στ. Κασσελάκη αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυρίαρχο αυτό της ακρίβειας. Επιπλέον, σημείωσαν πως ακόμη κι ο τουρισμός, που αποτελεί βασική πηγή εσόδων για την Κάλυμνο, δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως «η κυβέρνηση έχει ξεχάσει τους νησιώτες», ενώ πρόσθεσε πως «τα νησιά δεν μπορεί να αποτελούν τόπο επίσκεψης για τα πολιτικά πρόσωπα μόνο μια φορά στα τέσσερα χρόνια».

Κατά τη συνομιλία του με πολίτες του νησιού, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως «δεν πρόκειται να τους προδώσει, ούτε και να συνδιαλλαγεί με τα μεγάλα συμφέροντα» .

Υπογράμμισε δε ότι από «κει και πέρα, η πολιτική ανατροπή είναι στο χέρι όλων των Ελλήνων, με αφετηρία το κίνημα που χτίζεται με πρωταγωνιστές τους ίδιους».

Πηγή: skai.gr

