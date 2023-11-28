Η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, αναλαμβάνει την προεδρία του φετινού Global Strategy Group του ΟΟΣΑ, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου στο Παρίσι.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία διεθνή φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τα τριάντα οκτώ κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με στόχο την εμβάθυνση συνεργασιών μεταξύ τους και την ανάπτυξη κοινών πολιτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων διεθνούς εμβέλειας.

Η βασική θεματολογία του φετινού Global Strategy Group του ΟΟΣΑ αφορά στην ανάγκη επανασχεδιασμού δημόσιων πολιτικών και δημοσιονομικών προγραμμάτων, ενόψει αυξανόμενων νέων προκλήσεων.

Συγκεκριμένα, το φετινό Global Strategy Group, στο οποίο θα προεδρεύσει η κ. Κεραμέως, θα επικεντρωθεί στο δημογραφικό, την κλιματική κρίση, την εξελισσόμενη γεωπολιτική κατάσταση ανάμεσα σε άλλα ζητήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστούν τέσσερα βασικά σενάρια στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μία δέσμη πολιτικών επιλογών που θα απαντά στα παραπάνω σενάρια. Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις κάθε σεναρίου σε βασικούς τομείς, όπως η αλυσίδα εφοδιασμού και το εμπόριο, η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, η διαχείριση των δημογραφικών προκλήσεων και οι σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες.

Στο Global Strategy Group 2023, η υπουργός Εσωτερικών θα συνοδεύεται από τον πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, καθηγητή Γιώργο Παγουλάτο, ο οποίος έχει συνεισφέρει καθοριστικά στη διαμόρφωση της φετινής ατζέντας στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.