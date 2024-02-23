Σε έναν αδιάκοπο αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής για το ξήλωμα των παράνομων αφισοκολλήσεων στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής, το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτές που διαφήμιζαν το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τονίζει μάλιστα η Περιφέρεια, μετά την πρόσφατη αφαίρεση των αφισών, μέλη της Κουμουνδούρου τις τοποθέτησαν ξανά κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, με τους ανθρώπους της Περιφέρειας να πιάνουν ξανά δουλειά, προκειμένου να τις κατεβάσουν. Τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα από τους πιο κεντρικούς δρόμους –Συγγρού, Πειραιώς, Λ. Αθηνών, Γρ. Λαμπράκη και Π. Ράλλη έχουν κατέβει περισσότερες από 200 αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τονίζεται, «ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει μέχρι κεραίας τη νομοθεσία και να βάλει οριστικά τέρμα στην παράνομη αφισοκόλληση –πρακτική, που πέρα από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αποτελεί αποδεδειγμένα και κίνδυνο και για τους οδηγούς. Ο Περιφερειάρχης δεν χαρίστηκε ούτε στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος γέμισε τους δρόμους με 406 αφίσες στις αρχές Φεβρουαρίου. Όχι μόνο ξηλώθηκαν όλες σε χρόνο – αστραπή, αλλά η «καμπάνα» ήχησε βαριά για το κόμμα, καθώς επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ, το ανώτερο προβλεπόμενο από τον νόμο. Εξίσου τσουχτερή θα είναι η «λυπητερή» που αναμένεται να παραλάβει εντός του επόμενου διαστήματος και η Κουμουνδούρου, αφού και σε αυτή την περίπτωση αναρτήθηκαν εκατοντάδες αφίσες, και μάλιστα σε δύο δόσεις».

«Εξαιρέσεις δεν γίνονται για κανέναν και με καμία δικαιολογία» διαμηνύουν οι συνεργάτες του Περιφερειάρχη Αττικής, προσθέτοντας ότι ο «Νίκος Χαρδαλιάς δεν κάνει ποτέ τα στραβά μάτια για ό,τι σχετίζεται με την εφαρμογή του νόμου και τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών».

