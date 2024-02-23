Την… Ελλάδα κατηγορούν για κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο τα τουρκικά ΜΜΕ, με τον Νίκο Δένδια ειδικά να μπαίνει στο «στόχαστρο», μετά τις δηλώσεις του ότι ανησυχεί πολύ για την τουρκική εξωτερική πολιτική όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Ενδεικτική ήταν η αντίδραση της Milliyet κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας. Σε πρωτοσέλιδο σημερινό άρθρο του, διευθυντής της εφημερίδας κάνει λόγο για «σκοτεινές σκιές στη γραμμή Αθήνας – Άγκυρας». «Ο Δένδιας προσπαθεί να δηλητηριάσει τις σχέσεις Αθήνας – Αγκύρας τις προσπάθειες Ερντογάν – Μητσοτάκη για επαναπροσέγγιση για πολιτικό όφελος» δηλώνει μεταξύ άλλων.

«Ένας από τους λόγους της αντίδρασης που έχει προκληθεί, είναι πως η Τουρκία συνδέει το ζήτημα της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών με την αποστρατιωτικοποίηση τους» αναφέρει από πλευράς του το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global.

«Αυξάνεται και πάλι η ένταση στο ζήτημα των νησιών τα οποία σύμφωνα με τις Συνθήκες της Λωζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947 θα πρεπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Η Ελλάδα εξέδωσε Νavtex και ΝOTAM για στρατιωτικές ασκήσεις στα οποία ενέταξε και περιοχές που περιλαμβάνει και τα νησιά τα οποία έχει στρατιωτικοποιήσει παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες. Η Τουρκία απάντησε με δικές της. Νavtex και ΝΟΤΑΜ που τονίζουν πως τα συγκεκριμένα νησιά θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Ακολούθησαν ρηματικές διακοινώσεις μεταξύ των υπουργείων των δυο χωρών» αναφέρει.

«Ήρθε μετά και ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας ο Νίκος Δένδιας ο οποίος στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικής πολιτικής του Κοινοβουλίου φωτογράφισε την Τουρκία και δήλωσε ´´Ανησυχώ και ανησυχώ μάλιστα πάρα πολύ. Όταν έχω 100 εκατομμύρια ανθρώπους δίπλα μου να διατυπώνουν ισχυρισμούς αντίθετους με το Διεθνές Δίκαιο᾽᾽».

Παραλήρημα του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ

Την ίδια στιγμή, σε παραλήρημά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωνε ότι το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» περιλαμβάνει και τους Τουρκοκυπρίους, και ότι «διαθέτουμε 400.000 τ.χλμ!»

«Όταν λέω "Γαλάζια Πατρίδα" δεδομένου ότι υπάρχει και γη στον βυθό της θάλασσας, πάντοτε το διατυπώνω ως εξής: Πατρίδα, μικρή πατρίδα («πατρίδα παιδί») δηλαδή Βόρεια Κύπρος. και η Γαλάζια Πατρίδα, αυτά τα τρία ενωμένα, διότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, σήμερα εμείς στην Γαλάζια μας Πατρίδα δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο διαθέτουμε 400.000 χιλιομέτρων δικαιοδοσίας και δικαίου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τατάρ, και πρόσθεσε:

«Εντός αυτών των πλαισίων της Γαλάζιας Πατρίδας, η ´´Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου´´ διαθέτει δικαιώματα που αντιστοιχούν στο τριπλάσιο της δικής της επικράτειας!»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ακόμα ότι «παραχωρήσαμε αεροδρόμιο στην Τουρκία για τα τουρκικά drones».

«Τώρα, με την ψήφιση του κοινοβουλίου μας, έχει μεταβιβαστεί στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Συνεπώς, με κάποιες επενδύσεις που θα γίνουν τώρα εκεί, θα χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτικό αεροδρόμιο όταν χρειαστεί, είτε ως αεροδρόμιο» δήλωσε ο Τατάρ.

Το εν λόγω αεροδρόμιο του Γκετσίτκαλε είναι εξαιρετικά σημαντικό σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης.

