Σχεδιασμένη από την πρώτη στιγμή της εκλογής Κασσελάκη χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, την αποχώρηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου από το κόμμα μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Αταίριαστοι.

Πρόσθεσε ότι «τώρα θα φανεί το μπόι όλων, και του προέδρου και των βουλευτών και της ΚΟ και όσων αποχώρησαν».

«Η μεγαλύτερη απόδειξη ήταν ότι αρνήθηκαν τις θέσεις ευθύνης. Όταν στελέχη πρώτης γραμμής όπως η κ. Αχτσιόγλου αρνούνται να αναλάβουν θέση ευθύνης σημαίνει ότι από τότε δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των δημοκρατικών εκλογών» είπε.

«Από τη στιγμή που αρνήθηγκαν, φαίνεται ότι δεν θέλουν να βάλουν πλάτη στον νέο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν σχεδιασμένο» σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «εάν έβγαινε η κ. Αχτσιόγλου δεν θα έφευγα, γιατί δεν συμβαίνει το αντίστροφο;».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση Κασσελάκη για Κατρούγκαλο-Τσακαλώτο, είπε ότι «διακυβέρνηση Τσίπρα έκανε άθλους αλλά και είχε λάθη, είναι κακό να αναγνωρίζουμε τα λάθη; Ο κ. Κασσελάκης καθόλου δεν υπονομεύει τον κ. Τσίπρα. Είναι αλήθεια ή όχι ότι μας στοιχίσαν οι δηλώσεις Κατρούγκαλου πριν τις εκλογές;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον, στο συνέδριο θα εκπονηθούν οι προγραμματικές θέσεις, γι' αυτό λέμε ότι ορισμένοι βιάστηκαν. Όποιος εκλέγετται η κοινή λογική λέει ότι χρειάζεται πίστωση χρόνου. Ο Κασσελάκης θα κριθεί στις ευρωεκλογές όπως όλοι μας» κατέληξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

