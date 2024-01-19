Nέα Αριστερά: «Ζητάμε ενημέρωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη σύρραξη στην Ερυθρά Θάλασσα»

Οι Έλληνες πολίτες πληροφορήθηκαν από συνέντευξη του κύριου Δένδια ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να εμπλέξει τη χώρα μας στην σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα με την αποστολή Φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει:

«Σήμερα, πληροφορούμαστε ότι το ένα μετά το άλλο στελέχη του ΠΝ αρνούνται να στελεχώσουν τη Φρεγάτα "ΥΔΡΑ" που πρόκειται να πλεύσει στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για μια πράξη διαμαρτυρίας για τις εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες σε μια επικίνδυνη αποστολή, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι».

Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση «να μην εμπλέξει την χώρα μας και τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού σε μια επιχείρηση σε εμπόλεμη περιοχή, η οποία μάλιστα δεν βρίσκεται υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ενώ ητά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας «να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς σε σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στην σύρραξη στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που ζητούν και τα στελέχη του ΠΝ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

