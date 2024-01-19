Την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τη Δημοκρατία και το Δημογραφικό, Dubravka Šuica, συνάντησαν ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι υπουργοί ανέπτυξαν τα μέτρα που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιστροφή των δημογραφικών τάσεων, την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, καθώς και τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων και επαγγελματιών.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξήρε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να συστήσει Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με αρμοδιότητες για το Δημογραφικό, ενώ ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά και σε άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα και στην Προεδρία της ελληνικής Κυβέρνησης. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την δημογραφική επιδείνωση.

Για την ελληνική Κυβέρνηση, η στήριξη, ανάπτυξη και προστασία της οικογένειας είναι και παραμένει κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Άλλωστε, οι οικογένειες αποτελούν ανέκαθεν το βασικό δομικό στοιχείο των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Έχουμε λάβει μέτρα για τη στήριξη τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας στην ίδια κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη, αν και όχι με την ίδια ένταση.

Ωστόσο, χρειαζόμαστε κοινές λύσεις, βασισμένες σε τεκμηριωμένη και μελλοντοστραφή στρατηγική.

Προφανώς, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η Ελλάδα, όμως, δεσμεύεται να εργαστεί σκληρά και να διασφαλίσει το δημογραφικό και δημοκρατικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα. Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Στις αρχές Μαΐου ο πρωθυπουργός θα έχει στα χέρια του το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό το οποίο προετοιμάζουμε σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που εκπονείται για πρώτη φορά στη χώρα. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που αφορά την προοπτική όλων των αναπτυγμένων χωρών και διατρέχει οριζόντια τις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Για την Ελλάδα όμως εμπεριέχει και τη διάσταση του εθνικού κινδύνου και επομένως είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας.

Με συνεκτικό και μακρόπνοο σχέδιο δράσης, επιμονή, συνέπεια και τη μέγιστη συστράτευση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων θα μπορέσουμε να βάλουμε «φρένο» στην πτωτική πορεία που ξεκίνησε πριν από αρκετές δεκαετίες.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία των κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών με τους οποίους θα διαβουλευτούμε το σχέδιο, θα ακούσουμε και θα ενσωματώσουμε προτάσεις. Ηδη η κυβερνητική πολιτική δημιουργεί τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε να εμπιστευτούν κυρίως οι νέοι την Ελλάδα και το μέλλον που μπορεί να τους προσφέρει».

Τέλος, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του κ. Παπασταύρου για τη διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέματα «ασημένιας οικονομίας» (silver economy) και απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων από τους πολίτες άνω των 50 ετών, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν ενεργά στο εργασιακό δυναμικό της χώρας μας. Εξίσου σημαντική, η ανάπτυξη της υπαίθρου και η πλήρης διασύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα, καθώς και η αποαστικοποίηση.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κα. Μαρίνα Στέφου.

