Χαρίτσης: Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν τον εκφυλισμό που είχαμε διαγνώσει

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νεάς Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ από την Ξάνθη στην διάρκεια της περιοδείας του στην Ξάνθη δήλωσε μεταξύ άλλων:

Για την συμπλήρωση ενός έτους από το έγκλημα των Τεμπών: Η ελληνική κοινωνία ζητά δικαιοσύνη

«Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Δική μας δέσμευση είναι ότι το έγκλημα αυτό θα διαλευκανθεί.

Θα αποδοθούν ευθύνες στους ενόχους παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης που είδαμε να γίνονται τις τελευταίες ημέρες με χυδαίο τρόπο στην εξεταστική επιτροπή με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η ελληνική κοινωνία ζητά δικαιοσύνη και αυτή θα αποδοθεί».

Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Αποτυπώνουν τον πλήρη εκφυλισμό ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου

«Οι τελευταίες εξελίξεις στο συνέριο του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνουν τον πλήρη εκφυλισμό ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου. Επιβεβαιώνουν την κριτική την οποία ασκήσαμε εγκαίρως διαβλέποντας αυτό τον εκφυλισμό.

Δεν αξίζει σε αριστερούς, σε προοδευτικούς, σε δημοκράτες πολίτες, αυτή η απαξίωση της ιστορίας τους, της διαδρομής τους και των προσδοκιών τους για ένα καλύτερο μέλλον.



Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Συγκροτήθηκε για να μπορέσει να εκφράσει την αγωνία και την ελπίδα των αριστερών πολιτών για μια εναλλακτική διέξοδο. Η διέξοδος της σοβαρότητας, της αξιοπιστίας, του μαχητικού αριστερού λόγου που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία απέναντι στην μονοκρατορία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη»



