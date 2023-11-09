«Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σπεύδει να δηλώσει ότι δεν θα στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ για την αναζήτηση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Προφανώς ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η πρόταση του ΚΚΕ, πέρα από την αμαρτωλή σύμβαση 717, επεκτείνεται στην πολιτική της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση και την οποία το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε ως κυβέρνηση, αλλά και συγκυβερνώντας δυο φορές με τη ΝΔ.

Με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ γίνεται ουσιαστικά συνήγορος του κυβερνητικού εκπροσώπου που, στην προσπάθεια του να καλύψει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις Γεωργιάδη, δήλωσε ότι η ΝΔ θα ψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ, διαφωνώντας με το περιεχόμενο!» σημειώνει το ΚΚΕ στο σχόλιό του και καταλήγει:

«Η πρόταση του ΚΚΕ, αξιοποιώντας την σχετική πρόβλεψη του Συντάγματος για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών από την αντιπολίτευση, επιδιώκει την αναζήτηση όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Σε αντίθεση με την πρόταση για προανακριτική επιτροπή που, αν απορριφθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία, οδηγεί στον ενταφιασμό της έρευνας. Μήπως τελικά αυτό θέλουν στο ΠΑΣΟΚ;

Η πρόταση του ΚΚΕ φυσικά δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλες προτάσεις που θα κατατεθούν, όπως αυτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία πολλάκις έχει εξαγγελθεί, ακόμη όμως την αναμένουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

