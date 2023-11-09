Την παράταση, για ακόμα ένα χρόνο, των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μη εγκεκριμένες γεωτρήσεις από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο το 2019, αποφάσισε το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2024.

Με βάση την απόφαση, η ΕΕ διατηρεί τη δυνατότητά να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα ή οντότητες που είναι υπεύθυνα για μη εγκεκριμένες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε αυτές.

Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί αφορούν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για τα πρόσωπα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο καθώς και απαγόρευση σε πολίτες και εταιρείες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους στα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες.

Επίσης, για τα νομικά πρόσωπα επιβάλλεται απαγόρευση ταξιδιών προς/μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί του παρόντος, δύο άτομα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των περιοριστικών μέτρων. Πρόκειται για τον Μεχμέτ Φερούχ Ακαλίν, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (ΤΡΑΟ), και τον Αλί Τζοσκούν Νάμογλου, αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Ερευνών της ΤΡΑΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

