Κικίλιας: Από Στερεά Ελλάδα ξεκινά η στρατηγική πρόληψης για αντιπυρική περίοδο

Στη Λαμία βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στέλνοντας μήνυμα ότι η στρατηγική πρόληψης για την επόμενη αντιπυρική περίοδο ξεκινά από την Στερεά Ελλάδα.

Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ μετέβη και στην 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκε έμφαση στην πρόληψη ενώ ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε για τα μέσα και τον εξοπλισμό που θα διατεθούν μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ καθώς είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία των διαγωνισμών. Παράλληλα ο κ. Κικίλιας επισήμανε την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ των φορέων για πιο άμεση και έγκαιρη συνεργασία ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία με τους εθελοντές καθώς και την αξιοποίησή τους.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και τους εθελοντές καθώς, όπως είπε, «σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά που πέρασε, με την κλιματική κρίση να είναι εδώ και να επηρεάζει τις ζωές όλων, κάνανε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια σε μια δύσκολη περιοχή».

«Είμαστε εδώ πέρα για να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα το 2024, να ανεβούμε επίπεδο, να συνεργαστούμε καλύτερα, να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην πρόληψη, την οποία πιστεύουμε πολύ για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η Πολιτική Προστασία, αυτό είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, οι άνδρες και οι γυναίκες του, είναι άνθρωποι οι οποίοι με αυταπάρνηση επιτελούν το λειτούργημά τους και έτσι θα πρέπει να αισθάνονται και οι ίδιοι και έτσι θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει και η ελληνική κοινωνία. Και φυσικά εδώ πέρα, οι συμπολίτες μας οι Λαμιώτες και οι Λαμιώτισσες. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχηθώ σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία. Ήταν μια ευχή τυπική πριν από κάποια χρόνια, αυτή την οποία λέγαμε στις γιορτές, ευχόμενοι ο ένας στον άλλον με υγεία και τώρα πραγματικά μετά την πανδημία και μετά τις τεράστιες κρίσεις τις οποίες αντιμετώπισε ο πλανήτης, αλλά αντιμετωπίζουμε και τώρα με την κλιματική κρίση, έχει μία ξεχωριστή σημασία. Και σε εσάς εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σύσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Ηλία Σανίδα, του δημάρχου Λαμιέων, Πανουργιά Παπαϊώαννου, του εκπροσώπου του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Αθανάσιου Τσαντήλα, του βουλευτή Φθιώτιδας, Γιώργου Κοτρωνιά. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη σύσκεψη στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδος με την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος του νομού Φθιώτιδας και τον συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, ενώ έπειτα ο κ. Κικίλιας μετέβη στην 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.