Τέθηκε σε αργία ο Ηλίας Κασιδιάρης - Δεν μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

Δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος οδηγήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο φορώντας χειροπέδες.

Λίγο αργότερα ο γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης έθεσε τον Ηλία Κασιδριάη σε αργία λόγω καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Έτσι εκπίπτει της θέσης που κατείχε ως δημοτικός σύμβουλος και δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Μετά την ορκωμοσία, ο Ηλίας Κασιδιάρης μεταφέρθηκε πίσω στις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του.

Υπενθυμίζεται ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, έλαβε ποσοστό 8,33% και εξελέγη ως επικεφαλής της παράταξής του μαζί με άλλον έναν δημοτικό σύμβουλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.