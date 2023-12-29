Λογαριασμός
Αυγέρη: Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Λυγγερίδη που έχασε τη ζωή του πρόωρα και άδικα εν ώρα καθήκοντος

Η Δώρα Αυγέρη παρευρέθηκε στην κηδεία του αστυνομικού εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη

Δώρα Αυγέρη

Στην κηδεία του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, παρευρέθηκε εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, η Δώρα Αυγέρη η οποία σε δήλωσή της εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήριά στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του 31χρονου και πρόσθεσε ότι «η τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου υπενθυμίζει την υποχρέωση της Πολιτείας να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα φαινόμενα ακραίας βίας και εγκληματικότητας».

Αναλυτικά η δήλωσή της

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του, πρόωρα και άδικα, εν ώρα καθήκοντος. 
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους του.
Δυστυχώς, η τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου υπενθυμίζει την υποχρέωση της Πολιτείας να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα φαινόμενα ακραίας βίας και εγκληματικότητας. 
Αποτελεί χρέος της προς τους πολίτες να είναι και να αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς»

Πηγή: skai.gr

