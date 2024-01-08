Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Με επιστολική ψήφο και όσοι κατοικούν στην Ελλάδα

Τον φάκελο που περιέχει τα ψηφοδέλτια καθώς και οδηγίες για την επιστολική ψήφο παρουσίασε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Η ρύθμιση εξασφαλίζει το απόρρητο της ψήφου, ενώ ο φάκελος, σύμφωνα με την υπουργό, πρέπει να έχει φτάσει στην Ελλάδα Σάββατο 8 Ιουνίου, μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών.

Οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου, πρέπει να το δηλώσουν μέχρι και 40 ημέρες πριν τις εκλογές. Επίσης διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι του εξωτερικού, θα ψηφίζουν μόνο με επιστολική ψήφο.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα ανοίξει πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να δηλώσουν οι Έλληνες πολίτες ότι επιθυμούν να επιλέξουν την επιστολική ψήφο.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι η ρύθμιση αφορά και τους απόδημους αλλά και τους κατοίκους της Ελλάδας. «Άρουμε όλα τα εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου», είπε η υπουργός Εσωτερικών προσθέτοντας πως διευκολύνονται πολλές κατηγορίες συμπολιτών με την ρύθμιση αυτή, όπως εποχικοί εργαζόμενοι, φοιτητές κ.α

Για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, είπε πως έρχονται 16.521 ενώ ήδη έχει βγει η πρώτη και προχωρά η επόμενη για τους διοικητές νοσοκομείων.

