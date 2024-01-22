Σειρά βελτιωτικών τροποποιήσεων στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, αμέσως μετά τις τοποθετήσεις των γενικών και ειδικών εισηγητών.

«Ενσωματώνουμε σήμερα αρκετές από τις γόνιμες προτάσεις που προτάσεις ώστε να ψηφίσουμε ένα κείμενο πληρέστερο, ένα κείμενο πιο κοινοβουλευτικής κοινής αποδοχής, που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών», είπε η υπουργός Εσωτερικών και ανακοίνωσε ότι:

προστίθενται ρητές αναφορές σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, στα άρθρα 8,10,15 και 36, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

εξειδικεύονται οι προδιαγραφές της υποχρεωτικής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, προκειμένου να καλύπτεται το 1/6 της οθόνης για τα προεκλογικά μηνύματα και τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος

τα προεκλογικά μηνύματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από διερμηνεία στη νοηματική και υποτιτλισμό

η εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου για αποστολή του φακέλου επιστροφής, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας του εκλογέα να αποστείλει ο ίδιος τον φάκελο (σ.σ. πρόταση ΠΑΣΟΚ, Πλεύσης Ελευθερίας)

προβλέπεται ρητά ότι τα ψηφοδέλτια των μελών των εφορευτικών επιτροπών διαλογής επιστολικής ψήφου είναι όμοια με τα ψηφοδέλτια της επιστολικής ψήφου, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η μυστικότητα (σ.σ. πρόταση ΣΥΡΙΖΑ)

για τα εθνικά δημοψηφίσματα αλλάζει η μέρα οριστικοποίησης των ειδικών εκλογικών καταλόγων εκλογέων της επιστολικής στην επομένη μέρα έκδοσης του σχετικού ΠΔ (σ.σ. επισήμανση της Επιστημονικής Υπηρεσίας)

προβλέπεται υπουργική απόφαση που καθορίζει αναλυτικά κάθε τεχνική λεπτομέρεια της διαδικασίας και απόφαση για τους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων των οποίων οι φάκελοι δεν παρελήφθησαν εντός της προθεσμίας (σ.σ. πρόταση ΣΥΡΙΖΑ)

προβλέπεται μεγαλύτερη χρονική εγγύτητα μεταξύ της αποστολής των φακέλων και των εκλογών (σ.σ. επισήμανση Επιστημονικής Υπηρεσίας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

