«Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να χαμηλώσει τον ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ αποτελεί στοιχείο της κεντρικής οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο μηδενισμός σε συγκεκριμένα προϊόντα για ένα ορισμένο διάστημα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ 100,3.

Είπε πως κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ο λογαριασμός βγαίνει και ότι όλα είναι απόλυτα κοστολογημένα. «Ας αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του ότι "ο λογαριασμός δεν βγαίνει". Εμείς λέμε ότι όχι μόνο βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά κι ότι, επειδή οι έμμεσοι φόροι ήταν τόσο υψηλοί την τελευταία τριετία, από το 2022 και το 2023 προέκυψαν τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόροι-υπερέσοδα που δεν ήταν προβλεπόμενα, λόγω του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων», ανέφερε.

«Εμείς θεωρούμε απολιτίκ και επικοινωνιακό πυροτέχνημα να στέλνει ο κ. Μητσοτάκης επιστολές-παρωδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, καταδηλώνοντας την απόλυτη αδυναμία -εγώ θα έλεγα την απροθυμία- της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια», δήλωσε η Βούλα Κεχαγιά, απαντώντας στο χαρακτηρισμό του πρωθυπουργού για τον ΣΥΡΙΖΑ ως «απολιτίκ λαϊφστάιλ λαϊκισμό».

Ρώτησε αν είναι «απολιτίκ λαϊφστάιλ λαϊκισμός» η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια ή για το φορολογικό που αφορά ελάφρυνση για εισοδήματα μέχρι 100.000 ετησίως, ελάφρυνση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτισμένο με τη ΝΔ στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών - Στόχος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές»

Ερωτηθείσα για αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι η πρόταση Κασσελάκη να κυρωθούν τώρα τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία «δεν είναι σοβαρά πράγματα», η κ. Κεχαγιά σχολίασε ότι δεν θα περίμενε κάτι αντίθετο από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «γιατί δεν ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αντιθέτως ταυτίστηκε με τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη που πολέμησε τη Συμφωνία των Πρεσπών, με όλα όσα είχαμε δει τότε και την ταύτισή της με εθνικιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις».

«Άρα το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την ίδια πολιτική και έχει καταγγελτικό λόγο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Απολύτως αποδεκτό», είπε, προσθέτοντας ότι για τη Συμφωνία των Πρεσπών «και η κ. Κωνσταντοπούλου όχι μόνο διαφωνεί, αλλά κι έχει πει κι ότι "ο Τραμπ έβαλε να πληρωθούν βουλευτές για να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών" κλπ». Τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του δεν συμφωνούν σε καμία περίπτωση με την οπτική με την οποία προσεγγίζει η κ. Κωνσταντοπούλου το θέμα της Συμφωνίας».

Αναφορικά με τις ευρωεκλογές, επισήμανε ότι «ο στόχος είναι πάντα το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Και επειδή θέλουμε να είμαστε κόμμα εξουσίας, ήμασταν και παραμένουμε κόμμα εξουσίας, πάντα βάζουμε στόχο την πρωτιά».

Πρόσθεσε ότι «αν η πρωτιά δεν είναι εφικτή, ελπίζουμε στο όσο το δυνατόν καλύτερο και μεγαλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα». Σχολίασε ότι «με βάση τα στοιχεία που δείχνουν, ως τώρα, οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες παρακολουθούμε και σεβόμαστε, αυτή τη στιγμή η πρωτιά ανήκει στη ΝΔ. Είναι όμως μια ψαλιδισμένη πρωτιά». Τόνισε ότι «εφόσον δεν είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, ας γίνει η πολιτική ανατροπή, η αποδυνάμωση και απομείωση της ισχύος της ΝΔ και της αλαζονείας του 41% ως επακόλουθο -γιατί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή- και από εκεί και πέρα ενδυνάμωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ».

Συμπερασματικά είπε πως «αν μειωθεί η ψαλίδα και το χάσμα μεταξύ των δύο κομμάτων, θα υπάρξει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι το αφήγημά μας, με στόχο βεβαίως την πρωτιά στις εθνικές εκλογές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.