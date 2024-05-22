«Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ όπου κατηγόρησε τους δημοσιογράφους πως δεν τον προβάλουν όσο τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης ανάλωσε το μεγαλύτερο τμήμα της συνέντευξής του μιλώντας για τον Στέφανο Κασσελάκη», σχολιάζουν πηγές της Κουμουνδούρου.

Στο ίδιο πλαίσιο σχολιάζουν:

«Μήπως την απάντηση την έδωσε ο ίδιος στον εαυτό του; Μήπως αυτό συμβαίνει γιατί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει προτάσεις και δημιουργεί συζήτηση στην ελληνική πολιτική σκηνή;»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.