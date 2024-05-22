Τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου και τους 7 άξονες που θα καταστήσουν την Αττική ως την πρώτη «πράσινη» Περιφέρεια της χώρας, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στο 9ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης που διοργανώνει η Hellenic Association for Energy Economics (Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας) στο Μαρούσι.

«Ξέρουμε καλά πώς θα πετύχουμε τον στόχο δημιουργίας μιας πραγματικά βιώσιμης Περιφέρειας. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε τη διάθεση και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το κάνουμε πράξη, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και πολιτικές, με έργα που θα αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης», τόνισε ο περιφερειάρχης, δίνοντας έμφαση στο Μητροπολιτικό μοντέλο διοίκησης που προωθεί για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως:

1. Δρομολογούνται παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως το κυκλοφοριακό και η αστική κινητικότητα, που θα βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων και θα αναβαθμίσουν την εικόνα που αποκομίζουν οι επισκέπτες.

2. Δίνεται έμφαση στη λειτουργία ενός ακόμη πιο αποτελεσματικού συστήματος Πολιτικής Προστασίας ώστε οι πολίτες να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς για τις ζωές και τις περιουσίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, ιδίως στις ζώνες υψηλού κινδύνου.

3. Υιοθετούνται οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που προωθεί την ανακύκλωση και βάζει οριστικά τέλος στην ταφή των απορριμμάτων. Για την υλοποίηση της δράσης, προωθείται η εξασφάλιση πόρων άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ, για αγορά και τοποθέτηση γωνιών ανακύκλωσης, ενώ παρέχονται οικονομικά κίνητρα στους δήμους για μείωση των απορριμμάτων, εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

4. Αξιοποιούνται οι μεγάλες δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία και ιδίως η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μοντέλο και τα εργαλεία λειτουργίας της Περιφέρειας. Μάλιστα, η Περιφέρεια Αττικής ήταν η πρώτη, υπενθύμισε ο κ. Χαρδαλιάς, που έθεσε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα παρατηρητηρίου ρεμάτων, καταγράφοντας διαρκώς τον βαθμό καθαρισμού τους.

5. Υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μάλιστα πρόσφατα δόθηκε προς χρήση το νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας προϋπολογισμού 112,9 εκατ. ευρώ, το οποίο κατασκευάστηκε μέσα από την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Αττική, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή και άλλων αντίστοιχων μονάδων για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής και τους Δήμους Σπάτων Αρτέμιδος, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

6. Αναβαθμίζονται τα Μητροπολιτικά πάρκα μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο προϋπολογισμού 43 εκατ. ευρώ, με στόχο την πλήρη αισθητική και λειτουργική τους αναβάθμιση. Στον σχεδιασμό είναι και η εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος δεντροφυτεύσεων και η εφαρμογή ολοκληρωμένου masterplan για την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων.

7. Έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων και υποδομών καθώς και δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους (όπως η εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό αρμοδιότητας της Περιφέρειας με την εγκατάσταση πάνω από 30.000 LED φωτιστικών σωμάτων που καθιστούν τους δρόμους πιο φωτεινούς και ασφαλείς).

«Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο ότι τα οφέλη της "πράσινης" ανάπτυξης και μετάβασης, θα τα απολαμβάνουν οι πολίτες και των 66 δήμων της Αττικής, χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε περιοχές που έως σήμερα είχαν αδικηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης, κάνοντας λόγο για την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

«Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Παράλληλα, διεκδικούμε από το κεντρικό κράτος την ευθύνη και το δικαίωμα να διαχειριζόμαστε μητροπολιτικά όλα τα μεγάλα έργα που αφορούν το δύσκολο εγχείρημα που έχουμε αναλάβει.

Ζητάμε να έχουμε τον πρώτο λόγο και ρόλο και αποδεχόμαστε να επωμιστούμε και την κύρια ευθύνη για όσα γίνονται αλλά και για όσα δεν γίνονται» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς και προσέθεσε: «Δεν είναι λειτουργικό άλλος φορέας του κράτους να χρηματοδοτεί, άλλος να μελετά, άλλος να προκηρύσσει κι άλλος να εκτελεί π.χ. ένα αντιπλημμυρικό έργο. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

