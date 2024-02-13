«Ο πρωθυπουργός εξάντλησε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας προκειμένου να ικανοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα αιτήματα των αγροτών μας» ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης, σε παρέμβασή του κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου για την «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στην συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε ότι «ολοκληρώθηκε και αναδεικνύεται ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από την πλευρά τους, εξάντλησαν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας προκειμένου να ικανοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα αιτήματα των αγροτών μας». Πρόκειται, είπε, «για μέτρα που έχουν να κάνουν, κυρίως, με το κόστος παραγωγής που είναι ένα από τα δομικά προβλήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής, γενικότερα, αγροτικής οικονομίας».

«Θεωρώ πως πλέον είναι η σειρά των αγροτών να αξιολογήσουν με υπευθυνότητα τα δεδομένα, τις προτάσεις και τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, όπως και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και να επιστρέψουν στην ομαλότητα σε ό,τι αφορά την λειτουργία της αγροτικής μας οικονομίας» είπε ο κ. Κελέτσης.

Ο υφυπουργός παρατήρησε ότι «τα δομικά προβλήματα της αγροτικής οικονομίας δεν έχουν να κάνουν μόνο με κάποιες, ενδεχομένως, παροχές που κανείς θα θεωρούσε ότι ικανοποιούν πρόσκαιρα την οποιαδήποτε οικονομική και παραγωγική ομάδα». Όπως είπε, ειδικά τα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας έχουν να κάνουν με προβλήματα που αφορούν το κόστος (καύσιμα, ενέργεια, εφόδια), τις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί, τη νέα ΚΑΠ, που δυσκολεύει την ελληνική γεωργία, και όπως έχουμε ανακοινώσει δουλεύουμε στην κατεύθυνση της ομαλότερης μετάβασης στην νέα περίοδο, ώστε να μην το πληρώσουν οι αγρότες.

Ο κ. Κελέτσης υπογράμμισε ότι το θέμα δεν είναι να υπάρξουν πρόσκαιρα μέτρα για πετρέλαιο και ρεύμα. Σίγουρα είναι και αυτό, αλλά εκείνο που χρειάζεται η αγροτική οικονομία είναι: έργα αγροτικών υποδομών (αναδασμοί, εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα,) αγροτικής οδοποιίας, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα κτηνοτροφικά πάρκα, τα αγροφωτοβολταϊκά, η εκμετάλλευση της βιομάζας, η αξιοποίηση της σχολάζουσας αγροτικής γης.

Η μείωση του κόστους παραγωγής, είπε ο κ. Κελέτσης, «έχει να κάνει με την οργάνωση σε ομάδες παραγωγών, σε νέους συνεταιρισμούς, στις διεπαγγελματικές ενώσεις. Να πάμε δηλαδή σε οικονομίες κλίμακας και σε αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος των αγροτών μας».

Πάνω σε αυτά τα δομικά προβλήματα, ανέφερε ο υφυπουργός, «εργαζόμαστε καθημερινά στο υπουργείο, γιατί δεν αρκούν οι όποιες παροχές για ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων, αλλά χρειάζεται καλός σχεδιασμός, λαμβάνοντας τα νέα δεδομένα και της κλιματικής κρίσης» και πρόσθεσε ότι αυτό γίνεται και με το παρόν σχέδιο νόμου.

Ο υφυπουργός απέρριψε την κριτική ότι το νομοσχέδιο είναι ερανιστικό με αποσπασματικές διατάξεις, λέγοντας ότι οι χαρακτηρισμοί αυτοί το αδικούν, καθώς υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν τα δομικά προβλήματα της αγροτικής μας οικονομίας.

Ο κ. Κελέτσης αναλύοντας τα άρθρα του σχεδίου νόμου είπε ότι αυτό «αποτελεί μια καλή αρχή για να ξεκινήσουμε τον ανασχεδιασμό για να πάμε μπροστά την αγροτική μας οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

