«Δεν έχει ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων μας – Θα επιστρέψουμε στα μπλόκα μας και θα αποφασίσουμε για την πορεία των κινητοποιήσεων μας» δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών μετά την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Εμείς θα πάμε στα μπλόκα μας, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα για ό,τι συζητήθηκε σήμερα , θα πάρουμε τις αποφάσεις στα μπλόκα μας. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, να δυναμώσουν κι άλλο τα μπλόκα για να ικανοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα αιτήματα επιβίωσης που έχει προβάλει το αγροτικό κίνημα της χώρας όλες αυτές τις μέρες» υπογράμμισε το μέλος Πανελλήνιας Επιτροπής μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας, μετά το πέρας της συνάντησης.

Από την πλευρά του ο γραμματέας της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών και Κτηνοτρόφων, Γιάννης Παναγής έκανε λόγο για μια εποικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση.

Υπογράμμισε πως «σε μια διαπραγμάτευση κάτι κερδίζεις αλλά εμείς δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε» σημειώνοντας ότι «υπήρξαν δεσμεύσεις, αλλά τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι αγρότες».

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της Επιτροπής των αγροτών ήταν σε ήπιο και καλό κλίμα κατανόησης.

«Είναι αιτήματα που έχουμε φέρει σε όλες τις κυβερνήσεις και τα οποία φέρνουνε κάθε χρόνο», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αγροτών κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι πρώτες αντιδράσεις των Θεσσαλών αγροτών είναι ανάμεικτες, ειδικά για το ρεύμα και ήδη έβγαλαν τα «τεφτέρια».

Θετική είναι η κατεύθυνση για τα πρώτα 2 χρόνια στο ρεύμα, καθώς θα είναι περίπου 9 με 10 λεπτά η χρέωση αλλά θα αφορά μόνο το ένα έτος. Κάνουν υπολογισμούς όμως για τα υπόλοιπα 8 χρόνια, καθώς η τιμή που ανακοινώθηκε είναι για το 1/3 της κατανάλωσης άρα πρέπει να δούνε για τα υπόλοιπα 2/3 σε τι τιμή θα χρεωθούν.

Τώρα στη Θεσσαλία οι παραγωγοί, σχετικά με το πετρέλαιο λένε ότι περίμεναν τα 82 εκατομμύρια -«έστω και λίγα» όπως τα χαρακτήρισαν- ότι θα τα λάβουν εφάπαξ για να έχουν ρευστότητα.

Με αυτά τα μέτρα, θα πάρουν τα 40 εκατομμύρια τώρα και τα υπόλοιπα 42 εκατομμύρια σε δόσεις, κάτι που προφανώς δεν τους βολεύει ιδιαίτερα.

Επιπλέον περίμεναν να ακούσουν κάτι για το αφορολόγητο πετρέλαιο που προφανώς θα δινόταν για το 2025, και αυτό ήταν κάτι που θα τους ικανοποιούσε. Αναμένεται να δούμε τι στάση θα κρατήσουν από εδώ και πέρα μετά τις γενικές συνελεύσεις.

Πηγή: skai.gr

