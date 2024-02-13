Ο Κ. Καραμανλής είναι «ψεύτης, προκλητικός, και αμετανόητος» δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλης, με αφορμή την κατάθεση του πρώην υπουργού Υποδομών & Μεταφορών στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, (ο κ. Καραμανλής) «ενώ γνώριζε τα πάντα, εντούτοις δεν θέσπισε εθνικούς κανόνες ασφαλείας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ενώ γνώριζε ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα είχε καταστραφεί, δεν έκανε τίποτα για να την φτιάξει. Έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει και την επιτροπή Γεραπετρίτη» ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι «προκύπτουν» ευθύνες για «το γεγονός ότι είχε υποχρέωση από τον νόμο να θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

