Κατρίνης: Σε αδιέξοδο 85.000 οικογένειες που πήραν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και η κυβέρνηση αδιαφορεί

Το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, επαναφέρει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ο κ. Κατρίνης τονίζει, ότι η επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τη συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών, αφού επιβαρύνονται υπέρμετρα σε ό,τι αφορά τις δόσεις αποπληρωμής.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή εμπειρία, όσον αφορά τη διαχείριση του συγκεκριμένου προβλήματος, επισημαίνει ότι δανειολήπτες από ευρωπαϊκές χώρες προσέφυγαν στα εθνικά τους δικαστήρια, αμφισβητώντας ως καταχρηστικούς και αδιαφανείς τους όρους της σύμβασης με τους οποίους αναλάμβαναν το βάρος του συναλλαγματικού κινδύνου και, στη μεγάλη τους πλειονότητα, δικαιώθηκαν από τις δικαστικές αποφάσεις.

Σε αρκετές χώρες, μάλιστα, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα, αναλήφθηκαν και νομοθετικές πρωτοβουλίες από τις κυβερνήσεις για την ανακούφιση των δανειοληπτών. Πρόσφατα μάλιστα, η BNP Paribas στη Γαλλία, αναγνωρίζοντας την αδικία σε βάρος των δανειοληπτών αυτών, ήρθε σε συμφωνία μαζί τους, μέσω της καταναλωτικής οργάνωσης που τους εκπροσωπούσε, ώστε να τους αποζημιώσει.

«Στην Ελλάδα όμως, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν ελέγχεται ο όρος με τον οποίο επιρρίπτεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος στον δανειολήπτη. Ούτε, μάλιστα, για την αδιαφάνειά του, όταν δηλαδή δεν συνοδεύεται με σαφή πληροφόρηση για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η εφαρμογή του. Στη κρίση της αυτή οδηγήθηκε η Ολομέλεια δίχως να απευθύνει, όπως άλλα εθνικά δικαστήρια έκαναν και ως όφειλε, προδικαστικά ερωτήματα για τα κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες ελβετικού φράγκου αισθάνονται δικαιολογημένα ότι δεν αντιμετωπίστηκαν ως ισότιμοι ευρωπαίοι πολίτες’’ αναφέρει ο κ. Κατρίνης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε επίσης την τροπολογία που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.

Ο Μιχάλης Κατρίνης ζητά από την κυβέρνηση:

Πρώτον, να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, όπως έκαναν άλλες χώρες και να αποδεχθεί την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τη δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου, ώστε οι δανειολήπτες αυτοί, δίχως την αγωνία της της μακρόχρονης αντιδικίας, να βγουν από το τραγικό οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί.

Δεύτερον, να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα στη χώρα μας να προβούν σε ανάλογες με αυτές της ΒΝΡ PARIBAS διαπραγματεύσεις με τις καταναλωτικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους δανειολήπτες, ώστε να επέλθει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

‘’Το πρόβλημα αφορά 85.000 οικογένειες. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει ότι δεν το βλέπει και να αδιαφορεί’’ τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης.



