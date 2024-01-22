Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κεραμέως για επιστολική ψήφο: Ανοίγει ο δρόμος για τους απόδημους και στις εθνικές εκλογές

Χρειάζονται 200 ψήφοι για να περάσει - Η υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε τροπολογία και κάλεσε τα κόμματα να τη στηρίξουν - Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο με προτάσεις της αντιπολίτευσης

Κεραμέως για επιστολική ψήφο: Ανοίγει ο δρόμος για απόδημους σε εθνικές εκλογές

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τροπολογία για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους κατέθεσε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, κατά την τοποθέτηση της στη Βουλή, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν.

«Ανοίγει ο δρόμος για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους όχι μόνο σε ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα, αλλά και σε εθνικές εκλογές. Καταθέτουμε τροπολογία, ήδη 230 βουλευτές έχουν τοποθετηθεί θετικά για την επιστολική στους απόδημους στις ευρωεκλογές. Γιατί λοιπόν όχι και στις εθνικές εκλογές;», διερωτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών στην παρέμβασή της, υποστηρίζοντας πως η θετική ψήφος της αντιπολίτευσης θα είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού.

Επισημαίνεται πως η τροπολογία, εφόσον αφορά σε αλλαγή εκλογικού νόμου, απαιτεί τουλάχιστον 200 ψήφους προκειμένου να εγκριθεί από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η συναίνεση κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ακούστε τι δήλωσε νωρίτερα για το νομοσχέδιο η κυρία Κεραμέως, μιλώντας στον Σκάι 100,3:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκη Κεραμέως
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark