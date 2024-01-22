Κεραμέως για επιστολική ψήφο: Ανοίγει ο δρόμος για απόδημους σε εθνικές εκλογές

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τροπολογία για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους κατέθεσε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, κατά την τοποθέτηση της στη Βουλή, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν.

«Ανοίγει ο δρόμος για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους όχι μόνο σε ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα, αλλά και σε εθνικές εκλογές. Καταθέτουμε τροπολογία, ήδη 230 βουλευτές έχουν τοποθετηθεί θετικά για την επιστολική στους απόδημους στις ευρωεκλογές. Γιατί λοιπόν όχι και στις εθνικές εκλογές;», διερωτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών στην παρέμβασή της, υποστηρίζοντας πως η θετική ψήφος της αντιπολίτευσης θα είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού.

Επισημαίνεται πως η τροπολογία, εφόσον αφορά σε αλλαγή εκλογικού νόμου, απαιτεί τουλάχιστον 200 ψήφους προκειμένου να εγκριθεί από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η συναίνεση κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η ευρεία συναίνεση επί της αρχής αποτελεί ένα ιδιαιτέρως θετικό μήνυμα, αφού αποδεικνύει ότι για μια μεγάλη δημοκρατική αλλαγή, μπορούμε να λειτουργήσουμε πέρα και πάνω από μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Πέρα και πάνω από κόμματα.@PrimeMInisterGR @th_livanios #epistoliki #YpEs… — Niki Kerameus (@nkerameus) January 22, 2024

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση, θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και η συναίνεση που επετεύχθη την περασμένη εβδομάδα, ανοίγει τον δρόμο για μία ακόμα μεγάλη αλλαγή.@PrimeMInisterGR @th_livanios #epistoliki #YpEs #GiaTonPoliti — Niki Kerameus (@nkerameus) January 22, 2024

Ακούστε τι δήλωσε νωρίτερα για το νομοσχέδιο η κυρία Κεραμέως, μιλώντας στον Σκάι 100,3:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.