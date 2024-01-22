«Η Νέα Δημοκρατία χαιρετίζει την εκλογή του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και πρώην υπουργού, στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης» αναφέρει με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος, αναφέροντας πως η εκλογή έγινε ομόφωνα.

Σημειώνεται επίσης ότι ψήφισαν 612 Βουλευτές των 46 χωρών-μελών, καθώς και από όλες τις πολιτικές ομάδες του Συμβουλίου: Ομάδα Σοσιαλιστών-Δημοκρατών και Πρασίνων (SOC), Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP/CD), Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών & Δημοκρατική Συμμαχία (EC/DA), Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και Ομάδα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αριστεράς (UEL).

«O Θεόδωρος Ρουσόπουλος θα είναι ο πρώτος πολιτικός από την Ελλάδα που καταλαμβάνει την θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στον παλαιότερο και σπουδαιότερο ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια από μεγάλους ηγέτες της Ευρώπης όπως οι Ουίνστον Τσώρτσιλ, Κόνραντ Αντενάουερ, Πωλ Ρεινό, Μωρίς Σουμάν, Αλτιέρο Σπινέλι, Ρειμόντ Αρόν, Άντονι Ήντεν και Φρανσουά Μιτεράν.

Η εκλογή του κ. Ρουσόπουλου αποτελεί μεγάλη τιμή για την Παράταξή μας και τη χώρα μας, που έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της κρίσης. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

