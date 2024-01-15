Την ανάγκη στήριξης του κλάδου διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς με νομοθετικές προτάσεις τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στη Βουλή με συλλόγους εργαζομένων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

«Οι νοοτροπίες της χώρας μας επηρεάζονται από τον πολιτισμό. Είστε στο μεταίχμιο της κοινωνικής αλλαγής, γι' αυτό πρέπει να σας στηρίξουμε», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης κατά την έναρξη της συνάντησης, ενώ σημείωσε ότι αυτό με το οποίο ασχολούνται είναι «κοινωνικό λειτούργημα» και όχι «επάγγελμα».

Στη συνέχεια έκανε λόγο για «αδικίες» που έχουν «υποστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», επισημαίνοντας πως πολλά μέλη του κόμματος έχουν ζητήσει την παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος απολογήθηκε που δεν μπόρεσε να το κάνει μέχρι τώρα, ωστόσο, υπογράμμισε πως «από δω και πέρα» θα είναι «προτεραιότητα» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Θα ήθελα και ο σύγχρονος πολιτισμός και η κληρονομιά μας να είναι δυο ισότιμα μέρη στη συζήτηση για τον πολιτισμό και για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε από δω και πέρα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι στόχος του είναι να ακούσει τους «προβληματισμούς» των εργαζόμενων του κλάδου και τις προτάσεις τους προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση σχετικών νομοθετικών προτάσεων.

«Έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας και στα θέματα χρηματοδότησης και αναγνώρισης των πτυχίων του κλάδου και σε ό,τι χρειάζεστε για τη σταδιοδρομία σας για να έχετε έναν αντίκτυπο όχι μόνο Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη», κατέληξε ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.