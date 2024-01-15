Ραγκούσης στον ΣΚΑΪ: Θα ήταν πολιτική αυτοκτονία να πούμε όχι στο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Θα ήταν στα όρια της πολιτικής αυτοκτονίας και απόλυτη έκθεση απέναντι στον ελληνικό λαό να μην ψηφίζαμε το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ανέφερε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα.

Σημείωσε ότι η ρύθμιση «έχει να κάνει με το τέλος των διακρίσεων».

«Ένας από τους λόγος που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δίνει μάχη για τα δικαιώματα» ανέφερε ο ίδιος.

Σε ερώτηση γιατί μίλησε ο Στεφανος Κασσελάκης για θέμα κομματικής πειθαρχίας απάντησε: «Κάτι ήξερε ο πρόεδρος για να μιλήσει για πειθαρχία. Δεν σχολιάζω τι είπε η κ. Αυγέρη, με ενδιαφέρει τι λέει ο πρόεδρος».

Πρόσθεσε ότι το θέμα είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν μπορεί να συνοδευτεί από τη δυνατότητα βουλευτή να διαφοροποιηθεί.

«Θα είναι στο τέλος της ημέρας περισσότερο συντηρητικός από τον κ. Μητσοτάκη και θα φοβάται το πολιτικό κόστος περισσότερο από τον αρχηγό της ΝΔ» είπε χαρακτηριστικά.

Κατέληξε λέγοντας ότι θ δούμε το νομοσχέδιο, μέχρι τώρα μιλάμε με βάση έχει πει ο κ. Μητσοτάκης.



Πηγή: skai.gr

