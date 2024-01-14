Με την έγκριση των δύο κειμένων της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και του Σχεδίου Θέσεων για το Συνέδριο, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το κείμενο της απόφασης εγκρίθηκε ομόφωνα, ενώ το Σχέδιο Θέσεων εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών με δύο λευκά.

Στην Κεντρική Επιτροπή αποφασίστηκε η διαδικασία της κατάρτισης του ευρωψηφοδελτίου. Σύμφωνα με αυτή, στις 25 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ευρωεκλογές. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν βιογραφικά στον i-syriza. Θα υπάρξει μία πρώτη αξιολόγηση από την Πολιτική Γραμματεία και η τελική λίστα θα τεθεί προς έγκριση πάλι μέσω του i-syriza στο σύνολο των μελών του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες στην ομιλία του στο κλείσιμο της συνεδρίασης ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι «η προκριματική διαδικασία του ευρωψηφοδελτίου είναι μία πρόταση τομής, θα βοηθήσει κόσμο να προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να μας γνωρίσει». Ειρήσθω εν παρόδω ανέφερε ότι «και εγώ αν δεν είχα γνωρίσει τον Καπνισάκη και τον Πολάκη δεν θα ήμουν τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφέρθηκε στο θέμα της ένταξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στους ευρωσοσιαλιστές μετά από κομματικό δημοψήφισμα όπως έχουν προτείνει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης και έχουν ήδη επιχειρηματολογήσει στελέχη όπως ο Γιάννης Ματζουράνης και η Μαρία Ρεπούση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ομιλία του ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι η πρόταση δεν είναι πυροτέχνημα, έχει βάση, και θα συζητηθεί στο συνέδριο του κόμματος. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει ένα διαχειριστικό κόμμα. Υπενθύμισε βέβαια ότι ο ίδιος έχει εκφράσει την άποψή του ότι επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η ηγετική δύναμη στην ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά πέραν αυτού δέχεται και άλλες απόψεις που θα συζητηθούν στο Συνέδριο.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι στο προσεχές διάστημα θα εκτυλιχθεί η νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και θα καταθέσει την παλαιότερη πρόταση του 2018 για τον διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας καθώς και πρόταση νόμου για την διευκόλυνση της υιοθεσίας. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναπτύξει τις θέσεις του για επίκαιρα ζητήματα όπως η ακρίβεια. Σημείωσε μάλιστα με έμφαση ότι και η πρόταση για την ακρίβεια όπως και οι άλλες προτάσεις θα είναι πλήρως κοστολογημένες και αιτιολογημένες. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει πρόταση για το κόστος και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα διαμορφώνει συνολική πρόταση για τη ανασυγκρότηση του κράτους. Θα είναι σύμφωνα με τον κ. Κασσελάκη ένα μεγάλο ρηξικέλευθο πρόγραμμα για το πώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ το κράτος, θα είναι ένα «μεγάλο κράτος που θα λύνει τα προβλήματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα δείξει πώς θα γίνει».

Τα ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους του Πολιτισμού θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη και της Τομεάρχη Πολιτισμού του κόμματος, Κυριακής Μάλαμα, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024, εγκαινιάζοντας έναν ευρύτερο γύρο επαφών και συναντήσεων σχετικών με την πολιτιστική μας κληρονομιά.



Στις 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο ενός πρώτου κύκλου, συνάντηση με Συλλόγους εργαζομένων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στη Βουλή,



Στις 18:30, επίσης στο πλαίσιο ενός πρώτου κύκλου επαφών με εργαζόμενους του χώρου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) και Σωματεία της, στα γραφεία της (Γλάδστωνος 10, Αθήνα). |



Στις 21:00, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα παρακολουθήσει στο θέατρο «Άλμα» την εμβληματική θεατρική παράσταση «Το αγόρι με τις δυο καρδιές», των Αφγανών συγγραφέων Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της οικογένειας των συγγραφέων, το έργο είναι μία ιστορία για την αγωνία της προσφυγιάς, τις χαρές και τις λύπες που συνοδεύουν το ταξίδι στο άγνωστο.



