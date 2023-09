Τσίπρας σε Κασσελάκη: Να χαρείς αυτές τις μέρες χωρίς ενοχές, οι χαρές δεν είναι περίσσιες στην πολιτική Πολιτική 12:14, 25.09.2023 linkedin

H ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μεγάλες δυσκολίες είπε ο Αλέξης Τσίπρας - Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Βουλή με το μετρό, συνοδευόταν από τον Ευάγγελο Αποστολάκη - Δείτε φωτογραφίες - Στις 14.00 η πρώτη επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη