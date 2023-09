Ξένος Τύπος για Κασσελάκη: «Ένας άπειρος πολιτικά, πρώην trader της Goldman Sachs στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ» Πολιτική 09:00, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ο νεοφώτιστος πολιτικά Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη νέος ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα, χωρίς πρότερη πολιτική εμπειρία», αναφέρει το Associated Press