Κασσελάκης: Θα ηγηθώ και στις εθνικές εκλογές – Μόνο η βάση μπορεί να με διώξει

Βέβαιος ότι θα ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές και θα γίνει πρωθυπουργός εμφανίζεται σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, την ώρα που κορυφώνονται οι διεργασίες στο συνέδριο του κόμματος, με την Ολγα Γεροβασίλη να ανακοινώνει πιθανότατα σήμερα το απόγευμα, στην ομιλία της, την υποψηφιότητά της ως αντίπαλος του Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές.

Μιλώντας στα «Νέα Σαββατοκύριακο», ο κ. Κασσελάκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Θα ηγηθώ και στις εθνικές εκλογές, δεν εξελέγην μόνο για τις ευρωεκλογές», τονίζοντας ότι μόνο η βάση μας μπορεί να με διώξει.

«Προφανώς έχω κάνει λάθη, αλλά δεν βρήκα στρωμένο κρεβάτι στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνω στη χώρα και στο κόμμα 1.000%», πρόσθεσε ο κ. Κασσελάκης.

Ανέφερε επίσης ότι αφιέρωσε τον μισό χρόνο του σε μέλη που είχαν διαφορετικά κίνητρα από την επιτυχία του κόμματος και σημείωσε ότι έτρεχε μαζί με τον Αλέξη πάνω – κάτω, όταν άλλοι τον είχαν εγκαταλείψει.

«Το κόμμα πρέπει να γίνει κόμμα μελών»

Εχθες, μιλώντας στο ρ/σ "Κόκκινο" ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε ότι είναι «το τελευταίο άτομο που είναι κολλημένο με την καρέκλα του», και υπογράμμισε: «θέλω να προσφέρω στον τόπο από μια θέση που θα έχει τη νομιμοποίηση των μελών και της βάσης».

«Το κόμμα πρέπει να γίνει κόμμα μελών» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την προχθεσινή του ομιλία, ο κύριος Κασσελάκης δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί στους «πολιτικούς υπολογισμούς» και τις «σκέψεις», τονίζοντας ότι οι «αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι για να ταιριάξουν το κόμμα με την κοινωνία».

Υπογράμμισε, δε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να «ενώσει όλον τον προοδευτικό κόσμο, σε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία» και κάλεσε τον κόσμο του κόμματος να προσέλθει στο ανοικτό συνέδριο.

