Απαντήσεις για την off shore εταιρία Osios LLC που έχει στην πολιτεία του Ντάλγουερ, στο Μαϊάμι, έδωσε χθες μέσω Twitter ο Στέφανος Κασσελάκης.
Πρόκειται για μία εταιρία που στεγάζεται σε ουρανοξύστη και από τα ταμεία της οποίας προήλθαν τα 230.000 ευρώ που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη Δεκέμβρη ως δάνειο, για να πληρωθούν οι μισθοί των δημοσιογράφων της Left Media.
Σε ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης «εξήγησε» ότι ο ίδιος δεν είναι βουλευτής και δεν γνώριζε ότι πρέπει και αυτός να υποβάλλει πόθεν έσχες – υποχρέωση που έχουν ωστόσο οι κοινοβουλευτικοί αρχηγοί των κομμάτων.
«Εφ' όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό», διευκρινίζει στο X ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλοι γνωρίζουν πως είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσα μέχρι πρόσφατα, για 21 ολόκληρα χρόνια.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 23, 2024
Θα ενημερωθώ άμεσα από τους δικηγόρους μου αν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες…
Σύμφωνα με τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Κώστα Χρυσόγονο στους «Δεκατιανούς», στην περίπτωση του Στέφανου Κασσελάκη υπάρχει ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του.
Το άρθρο 8 του νόμου 3213 του 2003, όπως τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016, ορίζει ότι απαγορεύεται σε βουλευτές – ευρωβουλευτές αλλά και σε αρχηγούς κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή και στην Ευρωβουλή, να διαθέτουν μετοχές ή το σύνολο της ιδιοκτησίας εξωχώριας εταιρίας.
Σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται ποινές φυλάκισης 2-5 ετών και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.
