Απαντήσεις για την off shore εταιρία Osios LLC που έχει στην πολιτεία του Ντάλγουερ, στο Μαϊάμι, έδωσε χθες μέσω Twitter ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πρόκειται για μία εταιρία που στεγάζεται σε ουρανοξύστη και από τα ταμεία της οποίας προήλθαν τα 230.000 ευρώ που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη Δεκέμβρη ως δάνειο, για να πληρωθούν οι μισθοί των δημοσιογράφων της Left Media.

Σε ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης «εξήγησε» ότι ο ίδιος δεν είναι βουλευτής και δεν γνώριζε ότι πρέπει και αυτός να υποβάλλει πόθεν έσχες – υποχρέωση που έχουν ωστόσο οι κοινοβουλευτικοί αρχηγοί των κομμάτων.

«Εφ' όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό», διευκρινίζει στο X ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλοι γνωρίζουν πως είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσα μέχρι πρόσφατα, για 21 ολόκληρα χρόνια.

Θα ενημερωθώ άμεσα από τους δικηγόρους μου αν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 23, 2024

Σύμφωνα με τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Κώστα Χρυσόγονο στους «Δεκατιανούς», στην περίπτωση του Στέφανου Κασσελάκη υπάρχει ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του.

Το άρθρο 8 του νόμου 3213 του 2003, όπως τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016, ορίζει ότι απαγορεύεται σε βουλευτές – ευρωβουλευτές αλλά και σε αρχηγούς κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή και στην Ευρωβουλή, να διαθέτουν μετοχές ή το σύνολο της ιδιοκτησίας εξωχώριας εταιρίας.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται ποινές φυλάκισης 2-5 ετών και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.