Osios: Η εταιρία του Στ. Κασσελάκη στο Μαϊάμι (φωτογραφίες) - Το ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του

Πρόκειται για εταιρία που στεγάζεται σε ουρανοξύστη και από τα ταμεία της οποίας προήλθαν τα 230.000 ευρώ που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη Δεκέμβρη, για να πληρωθούν οι μισθοί των δημοσιογράφων της Left Media

οσιοσ

Απαντήσεις για την off shore εταιρία Osios LLC που έχει στην πολιτεία του Ντάλγουερ, στο Μαϊάμι, έδωσε χθες μέσω Twitter ο Στέφανος Κασσελάκης. 

Πρόκειται για μία εταιρία που στεγάζεται σε ουρανοξύστη και από τα ταμεία της οποίας προήλθαν τα 230.000 ευρώ που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη Δεκέμβρη ως δάνειο, για να πληρωθούν οι μισθοί των δημοσιογράφων της Left Media.

οσιος

Σε ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης «εξήγησε» ότι ο ίδιος δεν είναι βουλευτής και δεν γνώριζε ότι πρέπει και αυτός να υποβάλλει πόθεν έσχες – υποχρέωση που έχουν ωστόσο οι κοινοβουλευτικοί αρχηγοί των κομμάτων. 

οσιοσ

«Εφ' όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό», διευκρινίζει στο X ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Κώστα Χρυσόγονο στους «Δεκατιανούς», στην περίπτωση του Στέφανου Κασσελάκη υπάρχει ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του.

Το άρθρο 8 του νόμου 3213 του 2003, όπως τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016, ορίζει ότι απαγορεύεται σε βουλευτές – ευρωβουλευτές αλλά και σε αρχηγούς κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή και στην Ευρωβουλή, να διαθέτουν μετοχές ή το σύνολο της ιδιοκτησίας εξωχώριας εταιρίας.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται ποινές φυλάκισης 2-5 ετών και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

