Δριμεία επίθεση στον Ευκλείδη Τσακαλώτο για τη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό του προφίλ στο facebook, o κ. Πολάκης κάνει λόγο για «αρχιτέκτονες της ήττας του 2019 και επικεφαλής της υπονόμευσης του 2019-2023».

«Οι αρχιτέκτονες της ήττας του 2019 και οι επικεφαλής της μη αντιπολίτευσης και της υπονόμευσης του 2019-23 δεν μπορούν να μας κουνάν το δάχτυλο και να μας λένε για αυτοκριτική», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης, σημειώνοντας ακόμα μεταξύ άλλων ότι «όχι Ευκλείδη Τσακαλώτε, εσύ και οι πέριξ εσού φταίτε». «Αν ξαναπροκαλέσεις η απάντηση θα είναι πιο σκληρή» τονίζει ο κ. Πολάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πολάκη:

«ΟΧΙ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΕ!!

Εσυ και οι πέριξ εσου ΦΤΑΙΤΕ!!

-Όταν τον Οκτώβρη του 2018 το μαξιλάρι είχε φτάσει σχεδόν 30 δις ευρώ και αντί να το πεις στην κυβέρνηση συνεχισες να το μεγαλώνεις μέχρι τα 37-38 δις το Μάιο του 2019 για να το κάνεις αντικειμενικά δώρο στο Μητσοτακη και στους τραπεζιτες για το σχέδιο Ηρακλης!!

-Εσυ φταις που αντί να πούμε τότε τον Οκτώβρη του 2018 πως σταματαμε τη μεγέθυνση του μαξιλαριού γιατί φτάνουν τα 30 δις γι αυτό νομοθετούμε τη 13η σύνταξη,μειώνουμε τον Ενφια,μειώνουμε μια σειρά φόρους και πρακτικά αυξάνουμε τη ρευστότητα στην αγορά ,συνέχιζες να φορολογείς τα μεσαία στρώματα τα οποία μας γύρισαν την πλατη γιατί και όταν τρέχαμε να τα νομοθετήσουμε αυτά τον Μαρτη-Απρίλη του 2019 που μάθαμε πως το πλεόνασμα είναι 37 δις, ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΝΕΙΣ!!

-Εσυ φταις Ευκλειδη που όταν χάσαμε την κυβέρνηση το 2019,τη μια έβριζες την Ακριβοπουλου και τον Καψωχα τη μόνη εκπομπή που μας υποστήριζε στην ΕΡΤ δικαιώνοντας την ομάδα αλήθειας της ΝΔ,την άλλη έλεγες πως ο Τσιπρας δεν ξέρει να διαλέγει συνεργάτες ,την άλλη πως εσυ έχεις αστική αυτοπεποίθηση και ο Τσιπρας δεν έχει ,την άλλη πως δεν ασχολείσαι με τις απευθείας αναθέσεις γιατί αυτά είναι τοξικότητες και σκανδαλολογίες και όχι «ψηλή αριστερή πολιτική»,την άλλη πως δεν μπορείς να πεις ΑΠΑΤΕΩΝΑ το Μητσοτακη!!!

Κάνοντας διαρκώς εσωτερική αντιπολίτευση ,γυρίζοντας τη κουβέντα αλλού δίνοντας όπλα στη ΝΔ!

-Εσυ φταις Ευκλειδη που όταν ήμασταν κυβερνηση μαζί με το Χουλιαρακη και το Γενικο γραμματέα του Λογιστηρίου τον Κουτεντακη,με πρήξατε το 2016 ,μέχρι να δεχτείτε το επίδομα αγόνου των 400 ευρώ για τους αγροτικούς γιατρούς που γέμισε τα αγροτικά ιατρεία με γιατρούς όταν εφαρμόστηκε ,γιατί όπως αναίσχυντα λέγατε μετά από 6 χρόνια μείωσης μισθών και σκληρών μνημονίων «η αριστερά δεν πρέπει να δίνει επιδόματα»

(σημείωση: το επίδομα το δώσαμε από χρήματα που βρήκα εγώ από το αποθεματικό του υπουργείου Υγειας και όχι από εξτρα χρηματοδότηση )

-Εσυ φταις Ευκλειδη και ο Χουλιαράκης και ο Κουτεντακης που επιλέξατε για πρόεδρο της ΑΑΔΕ τον Πιτσιλη που μας ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΕ ανοιχτα σε όλα τα επιπεδα και σήμερα είναι κατοικίδιο του Μητσοτακη και γλεντοκοπαει απευθείας αναθέσεις !!

-Εσυ φταις Ευκλειδη και ο Χουλιαράκης και ο Κουτεντακης που μειώσατε ως εκει που δεν πήγαινε άλλο τους μισθούς των διοικητών σε νοσοκομεία ,ΥΠΕ ,στον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα θέλατε να τους κανετε και αναδρομικές κρατήσεις (αυτό το γλιτώσαμε)και παραλίγο να φύγουν όλοι ,την ίδια στιγμή που αυτοί που διορίσατε εσείς σε ΤΧΣκαι ΕΤΑΔ κλπ έπαιρναν ΠΑΧΥΛΟΤΑΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

-ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ και οι άλλοι δυο που όταν το ΣΤΕ το 2017 θεώρησε πως στα 5 χρόνια παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις και έτσι την γλύτωσαν αυτοί που ήταν στις λιστες Λαγκάρντ και Μποργιανς ,ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ για να συνεχίσει ο φορολογικος έλεγχος αυτών των τρωκτικών που έκλεψαν δημόσιο πλούτο και τον μετέφεραν σε φορολογικούς παραδεισους!!!

Σταματάω εδώ γιατί μπορώ να γράφω μέχρι αύριο.

Αν ξαναπροκαλέσεις η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ (με τραπεζιτες και άλλα φίδια…)

Άντε γιατί οι αρχιτέκτονες της ήττας του 2019 και οι επικεφαλής της μη αντιπολίτευσης και της υπονόμευσης του 2019-23 δεν μπορούν να μας κουνάν το δάχτυλο και να μας λένε για αυτοκριτική!

Γιατί η ψευδεπίγραφη «αστική αυτοπεποίθηση» σου Ευκλειδη δεν αξίζει μια πεντάρα μπροστά στη γνήσια λαϊκή αυτοπεποίθηση αυτών που δεν χρωστούν σε κανέναν ,ούτε τους «έχει» κανείς και ξέρουν πως έρχονται από μακρυά και θα φτάσουν πολύ μακρυά στις μαχες της κοινωνικής εξέλιξης και κοινωνικής απελευθέρωσης,τολμωντας να συγκρουστούν στα ισα με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή και όχι να λένε για τις τράπεζες «too big to die” όπως εσυ!!

Υγ και για να το Τελειώνουμε:ΦΥΓΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τελεία-Τέλος!»

Πηγή: skai.gr

