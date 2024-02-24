Για τις 19:00 έχει προγραμματίσει να απευθύνει την ομιλία της στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η Όλγα Γεροβασίλη, όπως προαναγγέλλει με ανάρτησης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ομιλία της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για την διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος.

Την Ολγα Γεροβασίλη στηρίζουν οι : Αλέκος Φλαμπουράρης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης κ.α. είναι έτοιμοι να μπουν σε μια πολύ δύσκολη μάχη.

Mήνυμα λίγες ώρες πριν την ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Στην Αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της Αριστεράς» αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές, θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνοι θα τον λένε «ουρανοκατέβατο», όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα.

Η κοινωνία με έφερε εμένα» γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία σειρά από φωτογραφίες του.

