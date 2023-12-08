Κασσελάκης στη ΛΑΡΚΟ: Δεν ξέρω καν αν υπάρχει μελέτη για το τι μέλλει γενέσθαι

« Πίσω μου δε βλέπετε μόνο την απαξίωση μιας ιστορικής βιομηχανίας, μιας βιομηχανίας με προϊόντα εξαγωγικού χαρακτήρα, μιας βαριάς βιομηχανίας που θα μπορούσε να βάλει την Ελλάδα στον χάρτη στην Ευρώπη. Αλλά βλέπετε και την απαξίωση 500 οικογενειών και παραπάνω σ' ολόκληρη τη χώρα, που δυστυχώς θα περάσουν μαύρα Χριστούγεννα », υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης κατά την επίσκεψη που είχε σήμερα στη ΛΑΡΚΟ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με τους εργαζόμενους, οι οποίοι του εξέφρασαν την αγωνία τους για την επόμενη μέρα και την ανάγκη τους για εργασία.

« Δυστυχώς δεν ξέρουνε εάν από 1/1 θα είναι στη μισθοδοσία του κράτους, της επιχείρησης, ή αν θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται για την επιβίωσή τους. Απ' ό,τι είδα δεν υπάρχει σχέδιο άμεσης επαναλειτουργίας της μονάδας. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει μελέτη από τον μελλοντικό ιδιοκτήτη ή από την κυβέρνηση για το τί μέλλει γενέσθαι », δήλωσε ο Στ. Κασσελάκης.

« Το λιγότερο το οποίο αρμόζει στους εργαζόμενους εδώ είναι λίγη διαφάνεια. Να ξέρουν τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση θέσει την πρότασή μας για την επέκταση της σύμβασης των εργαζόμενων τουλάχιστον 12 μήνες ακόμα. Από κει και πέρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η ΛΑΡΚΟ να προσφέρει και πάλι στη βιομηχανία και να γίνει κερδοφόρα. Οι άνθρωποι εδώ θέλουν να δουλέψουν », τόνισε και κατέληξε:

« Η επιχείρηση μπορεί να αποδώσει, είναι στα χέρια της κυβέρνησης επιτέλους να βρει τις λύσεις και να βάλει και τον ιδιώτη και τους εργαζόμενους στο ίδιο τραπέζι ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

