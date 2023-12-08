«Είναι μία καλή στιγμή για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όλα όσα έγιναν έχουν τη σημασία τους, εγγράφονται στο σώμα της ιστορίας των ελληνοτουρκικών σχέσεων και η διακήρυξη η οποία υπεγράφη, η διακήρυξη των Αθηνών, είναι ένα σημαντικό κείμενο το οποίο, παρότι δεν έχει δεσμευτική ισχύ, εντούτοις ανήκει σε αυτό που λέμε soft law και βεβαίως παράγει πολιτικές δεσμεύσεις οι οποίες έχουν τη σημασία τους, χωρίς να θίγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις, όπως τονίζεται στο προοίμιο», σχολίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αποτιμώντας στον ρ/σ ΣΚΑΪ την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα.

Εξήγησε ότι «διατηρούνται οι απόψεις, οι διαφορές, όχι με την έννοια που προσδίδεται δικονομικά στον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει οι διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτό έχει επίσης τη σημασία του. Διότι ταυτόχρονα αναγνωρίζεται το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, το πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο στόχος της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης, η επιλογή ειρηνικών μέσων επίλυσης των διαφορών, χωρίς να αποκλείεται, αντιθέτως αχνοφαίνεται ακόμη και το Διεθνές Δικαστήριο, χωρίς φυσικά αυτό να λέγεται ρητά, αλλά ως ένα από τα μέσα που προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αρα θα έλεγα ότι από την άποψη αυτή δεν έχουμε ένα moratorium ξανά, δεν έχουμε κάτι σαν το Πρωτόκολλο της Βέρνης του 1976 ή σαν τις δηλώσεις που έγιναν μετά από τις μεγάλες κρίσεις του 1987 και του 1996, αλλά έχουμε ένα πολιτικό κείμενο το οποίο τοποθετεί τα ζητήματα αυτά πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Υπογράμμισε επιπλέον ότι η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ σημαντική και εξέφρασε την ελπίδα αυτή η ατμόσφαιρα να διαρκέσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι λύθηκαν τα προβλήματα.

«Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα και σε ό,τι αφορά τον ορυκτό πλούτο, για όση αξία έχει αυτό πλέον, στη Μεσόγειο κυρίως, δεν έχουμε λύσει κάποιο θέμα χθες, ούτε θα λύσουμε χωρίς την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ που τοποθετείται σε απώτερο χρόνο. Άρα, δεν έχουμε μία εξέλιξη η οποία να αφορά ενεργοποίηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διότι χωρίς οριοθέτηση, όπως ξέρουμε, δεν πρόκειται να έχουμε και ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων».

Ο κ. Βενιζέλος απέδωσε τη στάση του Τούρκου Προέδρου στο γεγονός ότι «αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας με την Ελλάδα. Από το συνοριακό τόξο της Τουρκίας, από τον κύκλο των προβλημάτων που έχει η Τουρκία, αυτό που δεν της δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό νομίζω ότι του επιτρέπει να κάνει και αυτού του είδους τις μεταστροφές οι οποίες μπορεί να έχουν και κάτι καλό. Πάντα υπάρχει ένα κεκτημένο το οποίο παράγεται και νομίζω ότι αυτές οι λέξεις, γιατί οι λέξεις πολύ συχνά ταυτίζονται με τα πράγματα, εάν όχι πάντα, έχουν τη σημασία τους».

Επισήμανε ότι δεν βλέπει στον επόμενο χρόνο να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες που θα οδηγήσουν σε συνυποσχετικό για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ενώ σχετικά με το Κυπριακό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε ότι δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα, είναι διεθνές, ακολουθεί το δρόμο του και «το τι θα γίνει στο Κυπριακό εξαρτάται πρωτίστως από το τι πλαίσιο στρατηγικό θα διαμορφώσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, δηλαδή πιστεύω ότι στη Λευκωσία βρίσκεται το κλειδί των εξελίξεων, εάν εμείς θέλουμε να μετάσχουμε πραγματικά σε εξελίξεις. Από την άλλη μεριά το ερώτημά σας, τι προοπτική μπορεί να έχει αυτό, θα έλεγα ότι μας επιβάλει να κάνουμε μία άλλη άσκηση, να τοποθετήσουμε τα χθεσινά και το νέο κλίμα σε μια άλλη προοπτική, ευρύτερη, όχι περιφερειακή, ούτε διμερή, να δούμε πώς συνδέονται όλα αυτά με το στρατηγικό πλαίσιο της Δύσης και στην πραγματικότητα με τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι όλα αυτά πλέον τοποθετούνται στον ορίζοντα των επόμενων προεδρικών εκλογών στην Αμερική».

