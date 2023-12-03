Με τη Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, φιλόλογο και άτομο με οπτική αναπηρία, συναντήθηκε και συζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συζήτησε μαζί της τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας τους, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα προσβασιμότητας στα πάντα και τονίζοντας την προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, υπάρχουν δύο δρόμοι: Να μιλήσει ένας πολιτικός "έξω απ' το χορό". Ή να ακούσει. Συνάντησα τη Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, φιλόλογο, άτομο με οπτική αναπηρία. Πιστεύω ότι αν δείτε αποσπάσματα από την αφήγησή της, θα νιώσετε όπως ένιωσα κι εγώ. Την ανάγκη να γίνουμε πραγματικά Ευρώπη, να προσφέρουμε προσβασιμότητα στα πάντα, στήριξη, παιδεία, εργασία, μία κοινωνία για όλους. Από την πλευρά μας, δε θα σκεφτούμε ούτε ένα ευρώ, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν αυτόνομες, ισότιμες ζωές. Αλλιώς, μια οικονομία για λίγους δεν έχει κανένα νόημα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη συζήτηση που είχαν. «Μπορείς να είσαι ευτυχισμένη στην Ελλάδα;», ρωτά την κ. Τριανταφυλλίδη, η οποία επισημαίνει ότι «είναι πολλά τα θέματα που χρειάζονται αλλαγές για να μπορείς να είσαι σε θέση να πεις ότι ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς στην Ελλάδα». Υπογραμμίζοντας το θέμα της προσβασιμότητας η ίδια επισημαίνει ότι δεν βλέπεις έξω να κινούνται άνθρωποι με αναπηρικά αμαξίδια όπως είναι φτιαγμένα τα πεζοδρόμια και προσθέτει πως έχουν υπάρξει φορές που έχει πέσει και έχει χτυπήσει. Ο κ. Κασσελάκης τη ρώτησε αν έχει πέσει θύμα διακρίσεων κατά την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας με εκείνη να απαντά πως όταν έψαχνε δουλειά είδε πολύ έντονα ότι υπάρχει προκατάληψη. «Έχω ζήσει πράγματα που με έχουν απογοητεύσει σε τεράστιο βαθμό και υπήρχαν στιγμές που με είχαν γονατίσει αλλά αυτό δεν με έκανε να το βάλω κάτω παρόλη την απογοήτευση», τόνισε.

Επισήμανε δε πως όταν βρεις δουλειά αυτό συνεπάγεται μείωση του προνοιακού επιδόματος. «Υπάρχει πολύς κόσμος εκεί έξω που είναι μαζί σου και σου συμπαραστέκεται, όχι επειδή αναγνωρίζει μια αναπηρία αλλά επειδή αγαπάει τον συνάνθρωπο, τη μοναδικότητα του καθενός μας», είπε ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

