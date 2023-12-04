Κασσελάκης για Youth Pass: Οι νέοι θέλουν αξιοκρατία, ευκαιρίες, σεβασμό

Απάντηση μέσω tiktok δίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στο χθεσινό βίντεο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το Youth Pass.

«Οι νέοι θέλουν αξιοκρατία, ευκαιρίες και σεβασμό. Μην τους υποτιμάτε» απαντά ο κ. Κασσελάκης απαριθμώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι.

