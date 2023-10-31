Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιείται και η Αρετή Παπαϊωάννου, μητέρα του βουλευτή Χουρδάκη

Την ανεξαρτητοποίησή της από την ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας ανακοίνωσε η βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Αρετή Παπαϊωάννου, μητέρα του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη.

Σε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής κ. Παπαϊωάννου εξηγεί τους λόγους της αποχώρησής της μιλώντας για απαξιωτική συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και άλλων μελών της ΚΟ προς το πρόσωπό της ειδικά μετά την αποπομπή του Μιχάλη Χουρδάκη από την ΚΟ με απόφαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας πλέον αριθμεί έξι μέλη.

Ολόκληρη η επιστολή της:

