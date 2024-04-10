Πόσα αυτοκίνητα χρειάζεται ο πρωθυπουργός για να επισκεφτεί ένα σχολείο διερωτάται ο Στέφανος Κασσελάκης σε νέο βίντεό του στο TikTok.

«Πάμε να δούμε πόσα αυτοκίνητα χρειάζεται ο πρωθυπουργός για να επισκεφτεί ένα σχολείο. Μάλιστα! Είδατε πόσα αυτοκίνητα και περιπολικά γίνονται ταξί όταν είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή επισκέφθηκαν το 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης για να παρουσιάσουν την πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με την «αντιμετώπιση» της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.





Πηγή: skai.gr

